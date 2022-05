La candidata del PSOE por Huelva, María Márquez, invita a los onubenses a "un pacto" por el avance de la provincia

El PSOE de Huelva da su primer paso en el tablero político de cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. A un mes vista de los comicios, la candidata número uno de los socialistas por Huelva, María Márquez, ha expuesto hoy sus promesas electorales y ha desgranado su "pacto" con los onubenses, una "alianza" que contempla "el empleo, la sanidad pública, la lucha contra la despoblación y la educación" como señas de identidad.

La cabeza de lista, natural de San Juan del Puerto, asegura su "profundo" rechazo a cualquier tipo de crispación política y solo entiende su candidatura como "una solución decisiva para los problemas de los onubenses", según ha apuntado durante la presentación de su proyecto político en los jardines de la Casa Colón.

Márquez se ha mostrado "emocionada y honrada", además de "orgullosa" de su "renovado equipo". Con más de media vida de militancia en el PSOE (18 años), la candidata número uno subraya su "compromiso" con una formación, a la que se entregó "por todos los sueños arrebatados a la generación de mis abuelos" y por su feminismo. Defender las ideas de "progreso y justicia social" son sus máximas y, en base a ello, asegura estar preparada "para un pacto con todos los onubenses".

El partido socialista onubense ha pedido un ejercicio de "reflexión" a los onubenses sobre la última legislatura, toda vez que les ha llamado a "pensar su voto y a votar", pues para el PSOE el resultado de las elecciones del próximo mes servirá para "avanzar o retroceder".

Ferriz llama a la reflexión

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha llamado este martes a los colectivos sociales y a la ciudadanía a "reflexionar" sobre el Gobierno en la Junta de Andalucía "durante estos tres años y medio" y a que el 19 de junio "piensen su voto y se vaya a votar" porque "nos jugamos avanzar o retroceder".

Así se ha pronunciado Férriz en Huelva ante colectivos sociales y miembros del PSOE de Huelva durante la presentación del proyecto político de la formación en la provincia, donde ha destacado que el 19 de junio hay "una cita importante", al tiempo que ha apuntado que "o gobierna Juan Espadas o la extrema derecha y la derecha". "Estamos en vuestras manos y no es momento de retroceder".

En este sentido, la socialista ha criticado que "en pleno 2022 haya una formación política que quiera salirse de Europa, que considere que los sindicatos y la negociación colectiva no son importantes" y que "quiere romper el consenso y la convivencia". A su vez, ha remarcado que Andalucía tiene "un potencial enorme" y que "no nos podemos permitir el lujo de ir para atrás. Hay que llevar a cabo proyectos que nos hagan crecer sobre la igualdad", ha añadido.

En este punto, Férriz ha lamentado que la Junta "haya recibido en estos tres años la mayor inversión en la historia de la democracia" y que "teniendo la mayor inversión no se ha hecho nada para que los jóvenes tengan un proyecto de vida", así como manifestado "no comprender" que "la inversión extranjera haya descendido un 40 por ciento con la capacidad y proyección de la región", así como que haya "un gran número de empresas que se han ido de Andalucía".

"No me puedo cree que hayamos ido para atrás. No, la sanidad no funciona mejor que antes. El Gobierno andaluz ha sido incapaz de gastar 1.500 millones de superávit y 8.000 profesionales se han ido a la calle, muchas personas se han hecho seguros privados. No entiendo que se tarde dos años en acceder al sistema de dependencia, que se hayan eliminado unidades escolares, que se haya prescindido de 4.000 docentes. No entiendo que se haya retrocedido en elementos que ya teníamos ganados. No nos podemos permitir el lujo en Andalucía de ir para atrás", ha manifestado.