Habla convencida de hasta la última palabra que dice y dice muchas en poco tiempo. Llega tan pronto como se lo permiten los miles de kilómetros que lleva encima después de una campaña breve e intensa. María Luisa Faneca confía en ampliar su compañía en el Congreso, que hasta ahora era solo de José Luis Ramos. Sobre la ultraderecha lo tiene igual de claro y no está dispuesta a retroceder en nada de lo ganado.

–La principal lucha que tienen esta campaña, al menos vista desde fuera, es contra el hartazgo.

–Claro y lo entiendo. La repetición de elecciones cuando hace dos meses convocábamos a las urnas, a todo el mundo le cuesta, pero a todos los demócratas, poder hablar a través de las urnas, debe ser una satisfacción.

–Supongo que la principal tarea que han tenido a lo largo de estos días es explicárselo a la gente.

–Día a día la gente ha ido viendo cómo un presidente que ha ganado ampliamente las elecciones, con el doble de escaños que la sigiiente fuerza política, se exponía a unas nuevas elecciones que no quería, pero que se encontró con un bloqueo absoluto. Hemos tenido que volver para que los onubenses entiendan que nos presentamos con un aval importante de Gobierno en la defensa, como siempre ha hecho el Partido Socialista, recuperar derechos que se pierden con ejecutivos de derechas.

–¿Las han admitido bien?

–Nos hemos reunido con muchas entidades en Huelva y el cansancio e incluso el cabreo de la convocatoria electoral, que también nos afectó a nosotros, lo han ido entendiéndolo. Una vez vistas las propuestas con un programa serio, en el que decimos que todos cabemos en este país, creo que se va a reforzar el voto que recibimos en el mes de abril.

–¿Ha notado ese hartazgo?

–En el inicio mucho. Es que incluso nos cuesta a nosotros, para exlicar cómo hemos llegado hasta aquí, porque lo que tenemos claro es que no vamos a acordar un gobierno con un partido de derechas, pero sí que tenemos que decir que nos dejen gobernar; las políticas grandes y las leyes importantes las tenemos que aprobar en un Congreso que no tiene mayoría absoluta.

–Después de lo visto en el debate de los principales líderes, ¿no tiene la impresión de que se pueden volver a repetir?

–Yo creo que no, estoy convencida. No creo que se atreva ningún partido a poner en duda el Gobierno que elijan los españoles ahora.

–Pero algo habrá que hacer para evitarlo y eso también les corresponde a todos ustedes.

–Uno de los temas que habrá que replantearse será el del artículo 99 de la Constitución para que esto no vuelva a pasar. Tiene que suceder como en los ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas, que gobierne quien saque más votos. Hay grupos pequeños que tienen la llave y esas situaciones de bloqueo se mantienen, pero tiene que haber dos grandes grupos con las ideas muy claras.Ahora, además tenemos la irrupción de la ultraderecha que gobierna en Andalucía o en Madrid.

–Las encuestas apuntan a tres escaños para el PSOE. ¿Lo firman?

–Claro que sí. Tenemos el convencimiento de que vamos bien, pero en las urnas partimos todos de cero y serán los onubenses los que tengan que pensar lo que quieren para el futuro. El trabajo que hemos hecho los candidatos socialistas, ha sido increible, como nuna lo había visto.

–Siempre se ha dicho que tienen una enorme capacidad para movilizarse.

–Nos hemos recorrido todos los rincones de la provincia.

–También les pasa que cuando no lo hacen, la derrota es segura. Ya les pasó en diciembre.

–Cuando no se moviliza la izquierda pierda, porque somos muchos más. En esta campaña, donde hay tantos problemas, los políticos tenemos que hablar, no echarnos los trastos unos a otros. Claro que Huelva tiene problemas, pero hemos ido hasta el último pueblo. Además se aprende mucho de escuchar a la gente para llevarlas a las instituciones.

–Vamos con esos problemas de los onubenses de los que hablaba. El tren.

–Lo cojo todas las semanas para ir a Madrid. Hay deficiencias que los dos partidos que han gobernado este país, no han sabido responder. Que los proyectos que el Gobierno de Zapatero llevó a cabo fueran guardados después de ocho años del PP y que ahora nos los encontramos caducados, sencillamente no puede ser. He preguntado muchas veces por ellos.

–Sea como sea, el servicio es más que deficiente.

–Es que hay que mantener las vías actuales que nos quedamos parados en La Palma, con trenes malos, sin luz. Se ha encargado nuevos trenes que vendrán a Huelva y se va a invertir cerca de 3 millones en las nuevas vías.

–Seguimos. Carreteras.

–Se han concluido las variantes de la N-433 y la N-435 que estaban sin terminar y ahora se han inaugurado. Para la Sierra se han licitado y estarán pronto en obras. No es lógico que para exportar nuestros productos tengamos que exportarlos por Algeciras.

–Un perfecto ejemplo de la pelea política es el trasvase, que está aprobado por las instituciones y sigue sin ponerse en marcha.

–Se aprobó el año pasado y costó mucho que el PP se sumara. Se está trabajando en ello y se harán las obras después de un acuerdo entre las dos administraciones. Me repatea mucho que se tarde tanto en tramitar un expediente y después se guarde en un cajón. Tiene que salir adelante porque creo que es bueno para Huelva.

–¿Han aprendido la lección de lo que les pasó con la Junta?

–El PSOE ganó las elecciones.

–Bueno, Arenas también.

–Ahora era una enorme diferencia de votos. Nadie pensaba que el PP podría tener la Presidencia de la Junta y lo hace gracias a Vox.

–¿Porqué la gente vota a Vox? ¿Se lo ha preguntado alguna vez?

–Creo que no hemos sabido explicar lo que pasó en este país después de la Guerra Civil; nunca se ha estudiado en los colegios. Los que tenemos una cierta edad, vivimos una parte de la Transición y tengo que decir que pasos para atrás, ni uno. Da pánico escucharlo. Lo que no entiendo es cómo una derecha moderada pueda pactar con ellos.

–¿Es un voto de cabreo?

–Hay que hablar más de lo que sufrió la gente. La Memoria Histórica no es sólo sacar al dictador de un monumento nacional. No puedo entender cómo hay gente tan malvada que quiere negar la asistencia sanitaria a los inmigrantes. No lo puedo entender. Por eso soy socialista.

–Usted se ha reivindicado por su apoyo sin fisuras a Pedro Sánchez.

–Estuve con Pedro y después volví a mi trabajo, no tengo problemas. Fue complicado. En un partido con 140 años de historia, no podemos hacer las cosas como se hicieron; hay mecanismos para quitar a un secretario general que no se siguieron entonces. Es una persona con convencimiento y muy valiente.

–¿Porqué tienen los onubenses que ir a votarles a ustedes este domingo?

–Por el futuro; el tuyo, el de tus hijos, el de Huelva y el de tu país. No podemos dar un paso atrás. Por eso hay que votar. Para subir el salario mínimo, por el empleo más estable, por los sectores productivos, por que no haya brecha salarial, especialmente en las mujeres. Y por eso necesitamos a alguien como PedroSánchez. Como sumen, llega la ultraderecha. Eso es lo que nos jugamos. Por la sanidad y la educación públicas, por servicios de todos y para todos.