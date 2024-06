María Jesús Montero visita Valverde y llama a votar en las europeas para "defender las políticas de progreso" en España

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llamó este miércoles a los españoles a votar el domingo para "responder a la falta de respeto que está experimentando la democracia". Así lo manifestó en un acto con mayores en Valverde del Camino, donde Montero destacó que el Gobierno de España es el "ejemplo" de la políticas de progreso con "un récord de crecimiento de empleo, con más de 21 millones de personas trabajando", toda vez que apuntó que "nunca antes tuvimos esta cifra de empleo, de crecimiento". "Nos jugamos parar la derecha y a la ultraderecha en el conjunto de Europa y, por tanto, defender los valores y las políticas que aplican los gobiernos de progreso", sentenció.

La ministra también se refirió a las personas mayores, "aquellos que trajeron la democracia a nuestro país" y "que con su trabajo han conseguido el mejor bienestar que hemos tenido en Andalucía y en España" y que "merecen que haya políticas dirigidas a ellos con la revalorización de las pensiones". En este sentido, criticó al PP "por votar en contra" de la subida de las pensiones porque "nunca creyó en que no podían perder poder adquisitivo los pensionistas".

Igualmente, Montero destacó la importancia de las políticas relativas a la dependencia "que van dirigidas a que las personas estén en su entorno familiar el mayor tiempo posible, gracias a que nuestra esperanza de vida es larga" y criticó en este sentido al presidente de la Junta de Andalucía, señalando que esta región "necesita mejorar la atención que reciben estas personas en materia sanitaria".

"Es un clamor el deterioro que está teniendo el servicio sanitario, desde la atención primaria hasta la última especialidad del hospital", prosiguió, antes de añadir que ha acudido a Huelva "a darnos motivos, razones" para votar en las elecciones europeas y "a parar esta manera de hacer política que está usando la derecha y la ultraderecha, que en nuestro país estos días está siendo un ejemplo del acoso derribo a este Gobierno y de la estrategia de deslegitimación permanente porque no aceptaron nunca el resultado de las urnas", manifestó.

Montero se refirió a la actuación del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias el próximo 5 de julio, y mostró su "extrañeza" porque "cinco días antes de las elecciones se filtre y se traslade una información de este tipo, que no va a ocurrir hasta dentro de un mes, no deja de ser asombroso".

Asimismo, lamentó que esta instancia "no haya tenido en cuenta el informe de la UCO en el que se puso de manifiesto por parte de la Guardia Civil, tras las investigaciones realizadas, que no había nada de nada". "Es que ya lo dijo la Guardia Civil, no hay nada de nada y por tanto parece que el único que está contento porque haya ocurrido esto es Génova; a partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones", señaló.

Cuestionada por la última carta de Sánchez tras la citación de su mujer, incidió en que "es importante que estemos cada uno concentrados, en este momento, en luchar contra nuestro principal adversario que es la abstención, que la gente sepa que tenemos la responsabilidad de construir una Europa de progreso, de frenar a la derecha y a la ultraderecha y que eso implica que cada uno podamos desarrollar nuestro proyecto, nuestro liderazgo y nuestro programa".

Un programa, dijo, del que carecía el PP hasta ayer en que "editó unas páginas" y añadió que "cada uno tiene que estar en lo que está y el PSOE va a estar en la política constructiva, trasladando la importancia de que la sociedad de progreso se mueva el próximo día 9 para que al igual que ocurrió el 23 de julio podamos defender los valores de libertad y de derecho frente a una ola reaccionaria que es real y que es un peligro para la democracia de Europa y de España". Una ola que "requiere de la movilización de todos los demócratas y de toda la gente de progreso", destacó Montero ante "ese acoso y derribo en el que está la derecha, y concretamente Vox" y pidió que haya una respuesta contundente de los ciudadanos democráticamente, "que es como se traslada y se defiende la Democracia en nuestro país y la legitimidad de un gobierno que sale de las urnas y que quiere desarrollar su proyecto y su programa".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, recordó que en esta provincia hay "importantes proyectos con sello socialista", por eso "necesitamos a un grupo de hombres y mujeres, valientes, decididos, con capacidad de trabajo, diálogo y entendimiento para seguir avanzando en una Europa más plural, diversa y libre". Frente a ello, a su juicio, "tenemos a Moreno Bonilla que prefiere devolver fondos europeos en lugar de ejecutarlos. Si el Gobierno de Moreno Bonilla hubiera sido capaz de ejecutar bien los fondos Next Generation, en Andalucía se habrían podido crear 150.000 empleos más: el PP no quiere hablar de esto ni rendir cuentas ante la ciudadanía a la que está fallando".

"Como también -apuntó- es injustificable que Moreno Bonilla y su Gobierno sigan haciendo contratos millonarios con la sanidad privada mientras despide a otros 5.000 profesionales sanitarios con el argumento de que no hay presupuesto. ¿Sí lo hay para seguir desviando dinero público a clínicas, hospitales y empresas privadas?", se preguntó.

Por último, la secretaria general del PSOE de Valverde y alcaldesa, Syra Senra, destacó la importancia de votar en estas elecciones porque "el 70% de las políticas que se deciden en Europa llegan a mejorar la vida de la gente de los pueblos".