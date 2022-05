“La biomasa es una gran alternativa a los combustibles fósiles"

Diego Lamela es el actual máximo responsable del centro de operaciones de Magnon Green Energy en Huelva, filial energética del grupo Ence a la que antes conocíamos como Ence Energía. Enamorado de su tierra, Galicia, ha encontrado en Huelva un segundo hogar del que sigue descubriendo cada día, como él mismo dice, “inesperadas maravillas por las que sentirse afortunado de estar aquí”. Este ingeniero químico de 42 años ha desarrollado casi toda su vida profesional en el Grupo Ence. Más de 14 años en los que ha pasado por todos los niveles de responsabilidad hasta llegar en 2019 a dirigir la planta de generación con biomasa de la compañía en Mérida. Desde tierras extremeñas se vino a Huelva hace ya casi dos años para situarse al frente del centro de operaciones más grande de Magnon, y uno de los más avanzados del país, con tres plantas de generación con biomasa entre las que se encuentra la más grande de España. El cambio de nombre de Ence Energía a Magnon abre las puertas a nuevos retos de desarrollo que, en palabras de Lamela, “estamos preparados para afrontar con mucha ilusión”.

-¿Por qué el cambio? ¿Con qué objetivos nace la nueva empresa?

-Magnon Green Energy es el nuevo nombre de la filial de la compañía que gestiona todas las plantas independientes de energía, la que antes se denominaba Ence Energía. Nuestros planes de crecimiento y desarrollo hacia la excelencia, sin embargo, se mantienen intactos. La nueva denominación y la nueva identidad visual buscan dar toda la visibilidad y el peso específico que el negocio de la energía renovable ha ido adquiriendo en los últimos años dentro del grupo, para reforzar el protagonismo que Ence quiere dar a esta actividad tan necesaria para la sociedad y para las políticas nacionales y comunitarias que buscan alcanzar los retos europeos para una transición energética justa.

-Hace mucho que el Grupo Ence empezó su propia carrera por las energías limpias. Magnon nace con ventaja…

-Exacto. Magnon Green Energy nace ya como líder en España de la generación de energía con biomasa, y con una experiencia acumulada de casi 60 años aprovechando biomasa para producir energía. Esa es una de las múltiples ventajas energéticas del proceso de la pasta de papel, actividad principal del Grupo Ence, donde todo lo que no es celulosa del árbol se usa como combustible de caldera. Así que sí, las plantas de Magnon siempre hemos tenido ventaja en cuanto a conocimiento y experiencia, pero, además, desde hace ya varias décadas no hemos hecho otra cosa que mejorar el proceso y ayudar a la innovación tecnológica para conseguir que, hoy por hoy, la mayor parte de las biomasas que alimentan nuestras plantas independientes sean de origen agrícola. Los subproductos resultantes de las labores tradicionales de cultivo, y que antes suponían un reto ambiental por la quema en el campo, ahora son en torno al 80% de nuestro combustible. Estamos orgullosos de poder decir que, gracias a nuestro compromiso con la innovación en continuo y la mejora constante, la biomasa es una de las grandes alternativas a los combustibles fósiles porque es capaz de dar estabilidad al sistema eléctrico del que nos abastecemos toda la población, sin dependencias meteorológicas como que sople el viento o luzca el sol.

-¿Qué lugares ocupan las diferentes fuentes renovables en la producción energética del grupo? ¿Cuál será más relevante?

-Ahora mismo, la compañía cuenta con una potencia instalada total de 266 MW de generación con biomasa agroforestal con las que produjo en 2021 más de 1.400 GWh. Es energía suficiente para abastecer las necesidades eléctricas de más de un millón de personas, y prácticamente la mitad tiene acento onubense. Así que la principal, hoy por hoy, es la biomasa, porque además se trata de una apuesta estratégica de Magnon, ya que como le decía, es la energía renovable más estable y la única gestionable, sin depender de factores variables como el viento o el agua, por lo que podría participar en la sustitución progresiva de la generación con carbón o nuclear. Pero también queremos seguir avanzando hacia ambiciosos objetivos para generar valor. Entre ellas se encuentra la tecnología fotovoltaica, con la que estamos impulsando importantes proyectos en Huelva con una capacidad de casi 200 megavatios, que ahora están en los primeros pasos de su desarrollo.Asimismo, la hoja de ruta de Magnon incluye el crecimiento y la diversificación hacia nuevos campos, vinculados a la gestión de la energía, los biocombustibles, el biogás y el almacenamiento. El reto es el mismo: estudiar nuevas soluciones y desarrollos punteros que contribuyan a la descarbonización del mix eléctrico y aporten estabilidad al sistema.

-Es fácil entender cómo funciona la energía sostenible cuando uno tiene una placa solar en el techo, pero ¿Cómo llegan las renovables cuando cualquiera enciende un electrodoméstico en su casa?

-La verdad es que resulta muy interesante conocer cómo funciona el sistema eléctrico, porque es un gran desconocido. Damos por hecho que cuando enchufamos algo va a funcionar, y somos cada vez más electrodependientes. Así que, la energía no puede faltar, pero tampoco puede sobrar, es necesario mantener el sistema en un equilibrio perfecto entre la oferta un día antes de todas las empresas que producimos energía, sean o no renovables, y la demanda o consumo previsto por la población. Las primeras en entrar somos las renovables, eso es cierto, pero aún no somos suficientes. De gestionar las previsiones de demanda y las entradas de quienes producimos la energía se encarga Red Eléctrica Española, que es la empresa que gestiona la red nacional donde los operadores eléctricos volcamos la producción anunciada y donde la población enchufa todo lo que necesita. Es una gestión que requiere una gran precisión y coordinación, y que no es muy conocida. Por eso, me encantará que personas de Magnon cuenten a los onubenses en futuras entrevistas cómo funciona este sistema. Merece la pena.

-¿Los onubenses consumimos las renovables que se producen en Huelva?

-Podríamos decir que sí, por pura cercanía, pero es Red eléctrica de España (REE) la empresa que opera y gestiona la red de transporte de energía y la encargada de recogerla desde las centrales de generación como las nuestras, y transportarla hacia las redes de distribución de las distribuidoras eléctricas. Todas las personas que necesitamos energía nos enchufamos a esa misma red. Se trata, además, de un robusto sistema de transporte que prevé la recirculación en caso de incidentes ya sean de la propia red o de las plantas que la generan, para que no falte la energía allí donde es necesaria. Por eso, posiblemente es de Huelva, pero puede llegar desde cualquier otro lugar.

-Todo el mundo habla de la potencial riqueza de la provincia en renovables. ¿Es real?

-El sol es algo que no nos falta por aquí, y eso es ya una gran ventaja. Es la provincia con más horas de sol al año del país. A eso hay que sumar el enorme potencial que tiene, no solo Huelva sino toda España, en cuanto a biomasa excedentaria que hoy por hoy no se está aprovechando. Según cálculos de asociaciones del sector, el potencial andaluz para generar electricidad con biomasa es el mayor del país, con 2,7 GWt. Esto nos sitúa en una posición europea privilegiada, ya que se trata de la única energía renovable que presenta un balance económico positivo por los beneficios sociales y ambientales que genera, y que la convierten en una gran herramienta para cumplir retos mundiales, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 por una energía limpia. Todo eso sin olvidar el impacto positivo en otros ODS gracias a la creación de empleo que supone, a la oportunidad de desarrollo que es para el necesitado medio rural, la captura de CO2 que implica, su contribución al cuidado y limpieza de los montes y el aprovechamiento de la biomasa agrícola que evita su quema descontrolada en el campo. Son ventajas y retos que hacemos propios en Magnon Green Energy.