Kingdom Hearts IV anuncia su desarrollo

Square Enix y Disney han anunciado el desarrollo de Kingdom Hearts IV, la nueva entrega de la mágica, emotiva y popular saga RPG que combina la franquicia Final Fantasy con el universo Disney; y que, en este 2022, conmemora su 20º aniversario.

Los inseparables Sora, Donald y Goofy regresarán para dar comienzo a una trama narrativa bautizada como "Arco del Maestro Perdido", sobre la que por el momento no se han revelado detalles, pero sí algunos personajes que estarán presentes, como es el caso de Strelitzia, de Kingdom Hearts Union X.

En el tráiler de anuncio se muestra una nueva apariencia de Sora, quien despierta en Quadratum, una ciudad enorme inspirada en Shibuya (Tokyo) y perteneciente a un mundo realista y muy diferente a lo visto hasta el momento en la saga.

Según revela Tetsuya Nomura, director del juego, será en esta ciudad donde sucedan los primeros compases del juego. También comentó que la nueva estética de Sora es consecuencia de estar en este mundo realista y que, en caso de volver al mundo original, recuperaría su tradicional aspecto.

Como viene siendo tradicional en la saga, en esta nueva entrega Sora deberá viajar por diversos mundos para progresar en su aventura. Los rumores no han tardado en apuntar, en consonancia con el nuevo estilo visual del protagonista, que algunos de estos mundos podrían proceder de Star Wars o, incluso, de Marvel; siguiendo la estela de Kingdom Hearts III con Pixar y Walt Disney Animation Studios. Sin embargo, no existe confirmación alguna.

«Sora es un héroe sin igual dentro los videojuegos de Disney, y tanto nuestro equipo como los fans de todo el mundo le tienen mucho cariño. Para nosotros ha sido un honor trabajar con Tetsuya Nomura y su equipo durante dos décadas para crear estas historias originales de descubrimiento, valentía y amistad», afirma Nana Gadd, directora en Walt Disney Games. «Esta pequeña muestra de la próxima aventura de Sora es tan solo el principio, y tenemos muchas ganas de revelar más a su debido tiempo».

Finalmente, y junto a este anuncio, también se anunció el juego para móviles Kingdom Hearts Missing-Link, que presentará una historia original y llevará las aventuras desde el mundo de Scala ad Caelum hasta el mundo real. Su beta cerrada se estrenará este año 2022 en iOS y Android.

«Estamos encantados de celebrar el 20.º aniversario de la serie anunciando dos nuevos títulos de Kingdom Hearts», afirma Ichiro Hazama, Brand Manager de la serie Kingdom Hearts. «Queremos darles las gracias a los fans por habernos apoyado durante todos estos años, y tenemos muchísimas ganas de que descubran las nuevas peripecias de Sora».

Enlace: https://thousand-sunny.org/kingdom-hearts-iv-esta-en-desarrollo/

La saga Monkey Island regresará este año 2022

La icónica saga Monkey Island regresará este 2022 con una nueva entrega actualmente en desarrollo por el estudio Terrible Toybox de Ron Gilbert en colaboración con Lucasfilm Games y la editora Devolver Digital.

Más de 30 años después del estreno de la primera entrega, Return to Monkey Island traerá de vuelta las historias piratas al estilo de aventuras gráficas point & click de la mano de sus creadores originales, con Ron Gilbert como director de juego y Dave Crossman como guionista y diseñador de puzles.

Esta nueva entrega continuará la trama de Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge como secuela directa, ya que el resto de entregas posteriores que tuvo dicho juego no son consideradas como canon al no participar Gilbert en su desarrollo. Más allá de este dato, hasta ahora no se ha revelado nada sobre la historia.

También se ha confirmado el regreso de Dominic Armato como voz de Guybrush Threepwood y Clint Bajakian, Michael Z. Land y Peter McConnell como compositores de la banda sonora de este nuevo Monkey Island.

Según el propio Gilbert, esta entrega llega en un momento en el que él y Crossman sintieron que "habían evolucionado lo necesario para aportar cosas nuevas al mundo de Monkey Island" y que uno de los retos que tienen por delante es conseguir atrapar a quienes no disfrutaron de las entregas originales al tiempo que también satisfacen a los jugadores que sí lo hicieron y quieren una entrega a la altura de las anteriores.

Por el momento no se han dado a conocer detalles sobre fecha o plataformas de lanzamiento.

Enlace: https://thousand-sunny.org/return-to-monkey-island-llegara-en-2022/