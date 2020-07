Justicia entrega al Ayuntamiento de Moguer 200 mascarillas realizadas por menores infractores

La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha participado en la entrega de 200 mascarillas al Ayuntamiento de Moguer por parte de los menores que cumplen medidas judiciales en los Grupos Educativos de Convivencia Las Dunas y El Faro. Estos jóvenes han fabricado 600 mascarillas para adultos y niños, de las que 200 ya fueron entregadas al Consistorio de Palos de Frontera y otras 200 lo serán a la Guardia Civil de Mazagón.

“Es un gesto solidario, que ha partido de la iniciativa de estos jóvenes que pidieron poner en marcha talleres para fabricar mascarillas durante el estado de alarma para poder colaborar. Son todo un ejemplo del buen trabajo que se viene realizando en el Sistema de Justicia Juvenil con estos menores”, señaló la delegada territorial de Justicia en Huelva, María Ángeles Muriel.

Estos menores cumplen medidas judiciales en los recursos de medio abierto de la provincia, gestionados por la entidad Ginso.

El acto de entrega tuvo lugar en la Mancomunidad de Mazagón y contó con la presencia del alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar. La iniciativa, puesta en marcha a finales de abril cumple con la función de contribuir a la reinserción social.

“Me he sentido muy bien haciendo el taller; pues sé, que las mascarillas que he hecho pueden ayudar a la gente a no contagiarse, sobre todo, a las personas mayores" explicó R.S., uno de los menores voluntarios del taller de mascarillas solidarias del Grupo Educativo de Convivencia Las Dunas.

"Este taller ha sido muy gratificante a nivel personal, pues ha supuesto aportar nuestro granito de arena a esta buena labor solidaria. También, ha servido para inculcar y potenciar en nuestros menores el valor de la solidaridad; valor muy necesario en estos momentos difíciles", añadieron Juan Antonio Alfaro Márquez y Rocío Molina González, equipo técnico de los grupos educativos de convivencia que han participado en esta actividad.