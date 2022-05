Julio Díaz dice que retomará la reordenación de regadíos en Huelva cuando "salga elegido diputado"

“En el primer minuto en el que yo vuelva a ser parlamentario andaluz de Ciudadanos por Huelva, volveré a registrar la proposición de ley para la mejora de la reordenación de los regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana”, ha asegurado Julio Díaz, cabeza de lista de Cs por Huelva para las elecciones autonómicas del 19 de junio

Díaz, que ha mantenido un encuentro con los representantes de los agricultores onubenses, encabezados por Romualdo Macías, presidente de la Plataforma de Regantes del Condado, en la SAT Condado de Rociana, ha mostrado una vez más el “apoyo expreso a los agricultores del Condado”.

El cabeza de lista de Cs ha recordado también que “a Ciudadanos nunca le han temblado las piernas con esta ley porque es una modificación necesaria que va a venir a revertir y solucionar un problema histórico que generó el PSOE cuando gobernaba en Andalucía”.

El candidato del partido liberal, que ha estado acompañado por Pilar Lucio y Rubén Molina, números 2 y 9 de la lista de Cs por Huelva, ha lamentado que “Moreno Bonilla, al que sí le temblaron las piernas, convocara las elecciones justo antes de que esta ley saliese adelante”. Además, ha dicho, “tampoco somos Vox, que quiso derogar el Plan de la Corona Norte, votó en Europa en contra de la PAC y está a favor de los aranceles Trump”.

Asimismo, Díaz ha añadido que “no se puede estar en contra de la Agenda 2030 en una provincia que tiene 3 de cada 4 metros cuadrados protegido. Huelva necesita crecer y crear empleo, pero siempre ligado a la sostenibilidad”. “Estar con nuestros sectores productivos también significa esto y esto sólo lo representa en Huelva Ciudadanos”, ha remarcado.

Finalmente, Díaz ha mostrado el respaldo de Cs ante la “nueva zancadilla” del Ministerio de Sanidad a los agricultores onubenses en tanto que les acaban de comunicar que no pueden emplear en la próxima campaña dicloropropeno, cloropricipina y sus mezclas, “pero sí lo van a poder hacer en Extremadura, Portugal, Italia, Grecia o en Marruecos, un tercer país, competidor nuestro en los mercados, pero que ni cumple las mismas condiciones laborales que en la Unión Europea ni se les exige los mismos requisitos higiénico-sanitarios”. “Nuestros agricultores, que tienen que superar los precios de los insumos muy altos, singularmente los últimos meses, también tienen que luchar contra un gobierno de España que no es sensible con la agricultura de Huelva”, ha concluido el candidato naranja.