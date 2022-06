Julio Díaz: “Un gobierno sin Ciudadanos, sin duda será muchísimo peor”

–Menudo aburrimiento de campaña

–Nosotros no hemos hecho durante estos últimos meses. Hemos estado centrados en la gestión y ahora estamos muy cómodos. Hay algunos a los que se le va a hacer muy larga.

-¿Por ejemplo?

–A Moreno Bonilla y al PP.

–¿Porqué atacan a su socio de gobierno durante más de tres años?

–Hemos gobernado con ellos, hemos sido leales a los andaluces y ha habido un solo gobierno, eso es cierto. También es verdad que algunos hemos dado la cara y otros han querido ponerse las medallas. Es un gobierno de dos y al PP le ha llegado la hora de decir con quién gobierna, porque solo no va a poder hacerlo. Sólo va a poder pactar con nosotros o con Vox.

–Ese es su objetivo de campaña, sacar el número de parlamentarios suficientes para ser necesarios.

–Estamos convencidos que va a ser así. Nos dicen eso por la calle y en los sectores productivos, que hemos gobernado bien. Hemos estado centrados en la gestión y por eso tal vez no hemos sabido comunicarlo bien.

–¿Cuántos kilómetros lleva en estos días?

–Muchísimos. No es nada diferente a lo que llevo haciendo tres años y medio. Ahora son más intensos.

–Tienen ustedes gente muy apreciada entre sus consejeros, con logros muy válidos.

–Esa era la idea, hacer lo que prometimos. Les dijimos a los empresarios y a los autónomos que íbamos a estimular su actividad y ahí están las reducciones de tarifas. Recuperamos a la Consejería de Empleo y Economía y estamos creciendo en ambas. También en Educación con Javier Imbroda que su herencia ha sido excelente, con más posibilidades en la elección de centros. Y con Rocío en Igualdad.

–Han sido consejerías muy llamativas, reconocibles.

–Hay una frase que dice mucho Juan Marín, incluso en privado y es que el alcalde siempre corta la cinta. En este caso, parece que el presidente se arroga todo lo que hemos hecho los demás, pero yo creo que sí ha calado. En los debates, el que hacía de presidente era Juan Marín.

–Tienen un mantra constante: “somos necesarios”.

–Nos impusimos ser útiles a los ciudadanos. Nuestro voto va a ser clave y a Andalucía le toca seguir con el cambio que provocamos, moderado, tranquilo y sin incidencias. El PP no había conseguido nada hasta que pudo sumar con Ciudadanos. Hay que recordar también lo que hicimos durante la pandemia, salvando vidas y salvaguardando la economía para que ahora crezca.

–Casi habría que recordarles una frase que se le atribuye a Anguita, pero es de Suárez: “queredme menos y votadme más” .

–Hay otra que me gusta y es “tenemos que poder arreglar las tuberías sin que deje de pasar el agua”. Eso hemos tratado de hacer. Cambiando la manera de gobernar de antes, que era mandar, con el control de todas las estructuras administrativas.

–Las encuestas son demoledoras.

–Con nosotros nunca han acertado. En 2015 no nos daban ninguno y conseguimos 9. En la segunda legislatura casi nos daba con el PSOE y la encuestas de antes nos daban 12. Hemos gobernado para todos y creo que bien. Lo que nos piden es que más allá de lo que pase en Despeñaperros para arriba, aquí se han hecho bien las cosas.

–También sorprende que critiquen a Vox, cuando han aprobado tres presupuestos con ellos.

–Facilitaron el gobierno y es cierto que hubo negociaciones para los presupuestos. Hemos marcado líneas rojas como la violencia de género o el pin parental. No somos tontos y ese discurso no encaja en Andalucía. Vox creo que no sólo se ha frenado sino que empieza a decrecer, abrazan los aranceles Trump, o el proteccionismo francés y no creen en la autonomía andaluza.

–¿Con qué resultado se conforma?

–Nuestro objetivo es sumar y que el gobierno repita. No es importante el número de escaños.

–¿50 más 5?

–Por ejemplo. En el plano personal ya he tenido el honor de representar Huelva dos legislaturas. Las noticias que tenemos es que estamos creciendo en varias provincias, algo que nos puede favorecer junto a fragmentación de la izquierda.

–¿Y si no consiguen representación, ni usted, ni el partido?

–Trabajamos por volver a tenerla. Creo que podemos dar la sorpresa y sumar un grupo parlamentario más nutrido de lo que nos auguran las encuestas.

–Qué mal han hecho las cosas en el partido últimamente. Podrían haber sido decisivos y ahora luchan por su supervivencia.

–Ahora todo el mundo quiere ser liberal y ahora todo el mundo quiere serlo. En Alemania tocamos suelo y ahora estamos gobernando, al igual que en Bélgica, Canadá y Francia. Ha habido decisiones que se han tomado por responsables que ya no están en el partido, se ha alcanzado el suelo electoral y tengo confianza en que podamos recuperarnos. Vamos a ver los ciudadanos hasta dónde quieren que lleguemos. Al bipartidismo no se le puede dejar solo.

-Diga algo a los onubenses para que les voten.

–Nuestro eslogan de campaña lo recoge perfectamente, El cambio que funciona. Lo hemos demostrado propiciando el cambio y no se hubiese desarrollado como lo ha hecho. El PP no va a gobernar solo y lo hemos atado en corto. Necesitamos esa buena política para fortalecer las políticas de bienestar y las políticas sociales. Hemos hecho un gran trabajo. Un gobierno sin Ciudadanos será muchísimo peor. Eso es lo que se decide en estas elecciones.