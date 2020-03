–¿Por qué el partido en Huelva vive en permanente tensión?

–Porque hay personas con aspiraciones particulares y es legítimo. Todos los partidos tienen vida orgánica. Que le pregunten a Mario Jiménez por las tensiones internas. Ahora parece que el PSOE no cuenta con él. En Ciudadanos como en todos los partidos hay gente que tiene sus aspiraciones y deben entender que estamos en un proyecto común. Hay quien llega nueva a la política y no lo entiende.

–La crisis ha sido una constante. Primero Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, luego unos resultados municipales malos y de nuevo dimisiones, salidas y disputas por el control.

–Tampoco fueron buenos los resultados nacionales. Lo importante es que cuando lleguen las próximas municipales veamos si la renovación ha dado frutos . Quien llegó a Ciudadanos pensando que era una oportunidad profesional se equivocó. Venimos para servir a la gente, no para servirnos. El tiempo sanea el partido. El que llega con aspiraciones particulares se queda en el camino y el que defiende los valores sin buscar un carguito perdura.

–¿Con algo más de un centenar de afiliados se puede construir una base sólida en una provincia?

–Cuando empecé en Andalucía éramos mil afiliados y conseguimos nueve diputados. Ahora somos seis mil, estamos en el Gobierno y en 40 ciudades. Otros con más de 100 años de historia siguen perdiendo respaldo.

–Hay quien dice que usted y Rocío Ruiz son incompatibles.

–Rocío y yo estamos alineados en el mismo proyecto. Está haciendo un gran trabajo. Reconozco que he escuchado varias veces que tenemos diferencias. Por mi parte no hay ningún problema.

–¿Julio Díaz o Rocío Ruiz?

–Cuento con los dos para el proyecto. Julio ha sido nombrado compromisario y a Rocío la propuse como consejera. Diferente es que tenga que darles su autonomía para desarrollar sus funciones y dentro de ese espacio cada uno tiene su criterio para gestionar su parcela.

–Todo el que se marcha alega que Ciudadanos ha renunciado a su ideario original.

–El que lo dice es porque se va sin haber conseguido un trabajito.

–Usted que ha pactado con PSOE y PP en la Junta, ¿hubiese actuado de otra forma ante la repetición electoral?

–Y con Podemos y Vox, nosotros hemos pactado con todos siempre que lo hemos considerado bueno para todos. Nuestro fallo fue no saber transmitir el mensaje. Albert Rivera actuó de forma correcta y le dio la oportunidad a Sánchez.

–¿Por qué la fórmula de pactos entre grandes partidos funciona en Andalucía y no en España?

–En el Gobierno de España no es posible porque Pedro Sánchez no es de fiar. Igual que hoy con Susana Díaz no funcionaría porque nos engañó a todos cuando convocó unas elecciones sin explicarnos los motivos, por puro cálculo personal. Lo hizo sin cumplir todo lo que tenía firmado con Ciudadanos. Con el PSOE en función del proyecto sí. Estamos abiertos a hablar con todas las fuerzas. La política es diálogo, no imposición como acostumbrados PP y PSOE.

–¿Dónde está más cómodo, a la derecha de Susana o la izquierda de Juanma?

–En ambas posiciones. Siempre he estado en ese equilibrio entre la derecha y la izquierda, llegando a acuerdos con todos. He pactado con el PSOE, con el PP, he trabajado con el PA… Lo importante es llegar a puntos de encuentro. Me decía Maíllo que apoyaba a la derecha y Juanma Moreno que lo hacía a la izquierda. Estábamos en la posición correcta. Cuando llegué tenía claros mis compromisos como la limitación de mandatos, los aforamientos, el impuesto de sucesiones o la oficina antifraude. Desde entró Ciudadanos en el Parlamento no hay ni un solo imputado por corrupción política. No sé si podremos recuperar el dinero robado, pero haremos todo lo posible. Es nuestra posición.

–¿Cómo es cohabitar con Vox?

–Hay que hablar hasta con Bildu o Esquerra. Diferente ceder ante exigencias inaceptables. No nos hemos movido un milímetro de nuestros compromisos. Los andaluces somos moderados y de centro.