El hombre del diálogo, firme defensor del acuerdo y socio primero del PSOE y ahora del PP en el Gobierno de la Junta, sostiene la validez del modelo de Ciudadanos en un escenario “cada día más polarizado”. Reconoce el error interno en los resultados electorales que provocaron la caída de Albert Rivera. Juan Marín asume que el principal culpable de la derrota de Ciudadanos es Ciudadanos.

–Vive su partido tiempos revueltos, de cambio y renovación tras el batacazo de las últimas elecciones.

–Son los movimientos naturales después de lo vivido en las últimas elecciones generales y la marcha del presidente de nuestro partido. Más que convulso, hablaría de transición porque el cambio que se ha dado en Ciudadanos es inédito. Albert Rivera dio un ejemplo a este país. Sánchez y Casado perdieron la mitad de sus diputados y se volvieron a presentar. En Ciudadanos su presidente asume la responsabilidad, que es lo que quizá sorprende a otros partidos. Ahora de la mano de Inés Arrimadas volveremos a ser la alternativa que necesita España.

–¿Es este el partido al que usted llegó hace 8 años?

–Es mucho más fuerte y necesario, infinitamente más necesario que cuando llegué.

–¿Como explica entonces el batacazo de Ciudadanos en las elecciones?

–En la comunicación. Ciudadanos se dio el batacazo por no saber transmitir su mensaje. Nos ha faltado esa estructura comunicativa para transmitir nuestras decisiones a la gente. No supimos explicar que Pedro Sánchez tenía ya un acuerdo con Podemos antes de las elecciones de noviembre. Que nadie diga que fue tarde cuando Albert Rivera le ofreció sus votos para impedir la repetición electoral porque en Andalucía llegamos a un acuerdo para investir a Susana Díaz dos horas antes del Pleno. Sánchez no aceptó porque tenía su pacto cerrado igual que tiene ya los presupuestos que castigarán a Andalucía para beneficiar a los que quieren romper España. A Cataluña y al País Vasco nos les va a faltar de nada. Y lo va a hacer con la complicidad de una ministra andaluza que antes fue consejera (María Jesús Montero). Nos han intervenido la posibilidad de acudir al mercado a financiarnos a un interés menor del que ofrece el Fondo de Liquidez Autonómica porque Susana Díaz incumplió el equilibrio presupuestario. Defenderemos un sistema de financiación justo para Andalucía y mientras Sánchez no recibe al presidente de la Junta de Andalucía sí que visita a Torra que está inhabilitado. ¿Por qué el AVE llega al País Vasco y no a Huelva, Almería o Mérida? Andalucía va a soportar el precio que paga Sánchez a los nacionalistas por vivir en La Moncloa.

–Ciudadanos fue un proyecto personal de Albert Rivera. ¿Podrá sobrevivir a su ausencia?

–Ciudadanos nace en el seno de la sociedad catalana, del ámbito universitario ante la deriva que vivía la política catalana y con Albert Rivera como referente. Su figura ha sido clave en el desarrollo del partido y ahora dando ejemplo a toda España asume su responsabilidad. Tenemos en Inés Arrimadas a la persona adecuada para el relevo. Su figura no la discute nadie en España.

–¿No ha temido una nueva UCD?

–Ciudadanos vino a la política para quedarse, no de paso. Este proyecto político no está en peligro. Siento ser mensajero de malas noticias para quien lo quiera enterrar. Este país necesita un proyecto político moderado, de centro y que sea capaz de equilibrar la polarización de los dos partidos tradicionales. Tenemos a un PSOE podemizado y a un PP más pendiente de VOX que de los problemas de la gente. Ese espacio lo va a ocupar Ciudadanos. La primera presidenta de España va a ser Inés Arrimadas.

–Están probando fórmulas de unificación con el PP en el País Vasco, Navarra y en otros territorios también lo han planteado.

–Ante situaciones extraordinarias hay que buscar soluciones extraordinarias. No son movimientos a futuro, sino alianzas para evitar que reproduzca en el País Vasco lo vivido en Cataluña. Compartimos un modelo territorial diferente a los 17 reinos de taifas que quieren otros con desigualdades de oportunidades entre unos españoles y otros.

–¿Han perdido la oportunidad de romper el bipartidismo?

–Nuestro objetivo es gobernar España. Con esa línea trabajamos. Hay partidos con 80 diputados que tenían hace menos de una década mayoría absoluta. Los tiempos de las mayorías absolutas han terminado. Hay que buscar entendimientos y diálogos entre las partes.

–Cuando salen los resultados, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza?

–En salir a dar la cara y asumir la derrota. Luego al lunes siguiente cuando llego a Madrid y Albert Rivera nos anuncia su retirada sentí mucha tristeza porque España perdía a un grandísimo político, pero también orgullo de formar parte de un proyecto como Ciudadanos. No había visto nunca un ejemplo como el suyo. Lo hizo convencido de lo que hacía.

–En un panorama tan polarizado, ¿existe espacio en el centro? Las urnas parecen negarlo.

–Cada vez hay más espacio para crecer. El 10 de noviembre dejó unos resultados claros. Cuanto más se polarice la política más espacio habrá para Ciudadanos. Nuestro reto es ser capaces de comunicar nuestro mensaje y hacer entender el valor que tenemos.