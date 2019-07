José Sánchez Maldonado considera que la oferta de la UNIA es de “gran calidad”

Programación inmejorable y avance educativo como principal definición a los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Este año, la oferta contempla un total de 55 encuentros que se realizan en las cuatro sedes de la comunidad autónoma y que se ubican en La Rábida, Baeza, Málaga y Sevilla.

La temática de cada uno de estos encuentros es muy variada, ya que se tratan cuestiones sociales, de ingeniería, ciencias experimentales e incluso ciencias de la salud. Así lo explica el rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado, que señala que “hemos lanzado un abanico muy amplio con el que tratamos que se responda a las necesidades de conocimiento de cada una de las sedes donde se desarrollan los cursos”. En esta ocasión, Huelva contempla clases relacionadas con el deporte, con la oferta de productos de la provincia y también otras de índole más científica o turística. La localidad onubense ha inaugurado estos encuentros durante esta semana y hasta finales de julio, al igual que Málaga; mientras que en Baeza se harán durante la última semana de agosto y la primera de septiembre, y Sevilla acogerá estas actividades en octubre.

Como sesión inaugural, la capital onubense contó con Periodismo, deporte y técnica, un siglo largo de unión, cuya acogida ha sido todo un éxito entre los alumnos. Este encuentro, con una duración de 20 horas repartidas en tres días, tuvo como protagonistas a grandes figuras de la profesión periodística como el presidente de honor del Diario AS, Alfredo Relaño, que en calidad de presidente del curso afirmó en su despedida que se sentía muy orgulloso porque “cuando me propusieron este proyecto no sabía si iba a ser capaz de afrontarlo, pero todos los invitados han impartido clases de manera excepcional”.

Como primera ciudad, además de Málaga, en abrir los cursos de verano, Huelva se alza como una de las sedes más importantes con respecto al aprendizaje y formación entre alumnos. La Sede Santa María de La Rábida se integra en la red educativa de Andalucía con facilidad gracias a que ofrece la oportunidad de que los integrantes de los cursos o másteres existentes se hospeden en el propio recinto. Asimismo, y debido al amplio programa cultural, los chicos y chicas que tienen clases durante el mes de julio también pueden disfrutar de conciertos al aire libre, sesiones de cine y otras actividades pensadas para los más jóvenes.

Si bien Huelva pondrá a disposición de los alumnos una serie de cursos durante el mes de julio, la organización establecerá otros proyectos en octubre, concretamente en Sevilla, para que quienes lo deseen se apunten en esta época del año.

Según comenta Maldonado, esta ampliación de los cursos hacia otros meses “nos permite regularizar los temás según su actualidad y relevancia en el tiempo”, de forma que las clases se conviertan en verdaderos encuentros magistrales para dar a conocer la situación mundial sobre todo tipo de ámbitos a la sociedad.

Además de esta programación, la UNIA cuenta también con másteres oficiales que incrementan la oferta del Sistema Público Andaluz, y en concreto, durante el curso 2020/2021 la universidad pondrá en marcha tres nuevos másteres en los que ya se trabaja de cara a su inicio y que completarán los proyectos del resto de sistemas andaluces. Desde su origen en 1993, la situación de la UNIA es definida por José Sánchez Maldonado como “inmejorable por la oferta de la que dispone y porque, a pesar de no tener un desarrollo tan dinámico como el resto de sistemas públicos, nos renovamos cada año y nos adecuamos a los objetivos que nos plantea el gobierno andaluz”.

En cuanto a los cursos de verano, el rector destaca que el objetivo es “poner a disposición de los alumnos de Andalucía, en particular, y de España y del resto del mundo en general, una gran variedad de temas de actualidad y completar el sistema universitario”. Asimismo, José Sánchez Maldonado hace hincapié en que la UNIA es un instrumento de la Junta de Andalucía para “colaborar con el desarrollo del conocimiento en nuestra tierra y también para colaborar con Iberoamérica y el norte de África”.

Actualmente las sedes albergan más de 1.500 alumnos inscritos en este periodo estival (unos 500 en el caso de La Rábida), por lo que la valoración del rector hacia este proyecto es muy positiva a falta del cierre del plazo de inscripción, con el que se espera que aumente el número de personas. Para Maldonado, los participantes de los cursos cuentan con una especialización mayor año tras año y son cada vez más jóvenes porque “vienen para completar su formación, mejorar su situación laboral o ampliar las posibilidades de conocer a otras personas de su mismo ámbito profesional”. Asimismo, destaca las ganas de conocimiento con las que llegan a los cursos.

Por último, José Sánchez Maldonado considera que la posición actual de la UNIA, que celebra este año su 25 aniversario, es de pleno crecimiento, algo que “se ha demostrado en estas semanas, especialmente en la sede de Huelva con la buena acogida del curso de periodismo deportivo”. Su intención, afirma, es “crecer y demostrar que esta universidad tiene un gran programa de actividades que se amplía cada año”.