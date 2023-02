El onubense José María Segovia, premiado con la Medalla de Andalucía el próximo 28 de febrero

El periodista y escritor onubense José María Segovia, decano de la profesión en Huelva y ex presidente de la Real Sociedad Colombina, es uno de los galardonados con la Medalla de Andalucía que entregará la Junta de Andalucía el próximo día 28 de febrero con motivo de la celebración institucional del día de la comunidad.

A sus 90 años, Segovia haber recibido "por sorpresa" la distinción con la Medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras, un reconocimiento, según remarca a este diario, a su "amor por Huelva y Andalucía". Asimismo, remarca que la recibe con "orgullo onubense" porque su provincia, su Huelva, es "un trocito del corazón de Andalucía".

"Me llamó el presidente, Juanma Moreno, y tras unos minutos de conversación en los que hablamos de varios temas, me lo comunicó", recuerda Segovia, quien sostiene que "ha sido una profunda alegría para mí, es algo que no me había imaginado".

Segovia, colaborador de Huelva Información, es un onubense de pro que lleva toda una vida como escritor y pensador volcado en la divulgación del americanismo, de la vocación marinera y universal de su provincia.

Nacido en Huelva en 1931, acumula una reconocida trayectoria ligada a la Real Sociedad Colombina Onubense, entidad donde ha estado vinculado más de 60 años primero desde la Secretaría General y posteriormente desde la Presidencia, que ha abandonado recientemente tras 37 años. Este escritor y pensador onubense, autor de medio centenar de libros, ha dedicado gran parte de su obra a la historia de Huelva y al Descubrimiento. Subraya así su labor en promover la unión de Andalucía con esos países latinoamericanos a los que "estamos vinculados por habla, por cultura y por historia".

De hecho, según explica, "a Huelva la concibo como una Carabela que navega en un enorme océano de ilusiones para llegar a su Descubrimiento, un mundo de paz, progreso y unión, en el que no perdamos nuestra esencia como onubenses y españoles".

Como presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, fundada en 1880 al abrigo del cuarto centenario de la llegada de Colón a América, tuvo la oportunidad de difundir el protagonismo de su ciudad y su provincia en esta efeméride y reivindicar la importancia de los Lugares Colombinos: el Monasterio de La Rábida, Palos de la Frontera, Moguer, Huelva, entre otros enclaves y municipios.

Segovia ha tenido igualmente una relevante trayectoria periodística como director del desaparecido diario Odiel, así como participó en la fundación de emisoras como Radio Juventud en Huelva y Cádiz o de Radio Popular en Huelva. A su vez, ha escrito en innumerables medios de comunicación.

"No he hecho otra cosa que trabajar por mi Huelva y por mí Andalucía", afirma José María Segovia, toda vez que añade que el premio lo comparte con "los onubenses y con mis hijos, nietos y, en definitiva, mi familia". Lo recogerá el próximo 28 de febrero en un acto en Sevilla "con gozo, alegría y mucha ilusión".

En 2020 fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Huelva y este mismo año ha sido galardonado con el Palmito de Plata con el que el Ayuntamiento de Huelva y la Cadena Ser reconocen a personas o entidades que han destacado a lo largo del año por su aportación a la ciudad