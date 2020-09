La pandemia encarece la cesta de la compra de los onubenses

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha disminuido en Huelva un 1,4% en lo que va del presente año, aunque entre los meses de abril y junio los precios crecieron más de medio punto, evidenciando la asfixia económica y sanitaria que la pandemia infundía en la población onubense. Asimismo, la tasa interanual de agosto se ha situado en un -0,2%, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las excepcionales circunstancias que rodearon al estado de alarma tuvieron un efecto ascendente en la cesta de la compra de los onubenses, la cual ha contemplado una subida en los precios de bienes básicos en lo que va de año, como los alimentos o los productos sanitarios.

Una de las subidas de precios más significativas la ha contemplado el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas con unos costes que se han visto incrementados un 1,8% en lo que va de 2020. No obstante, es reseñable apuntar que los precios de estos productos bajaron un 0,77% entre abril y agosto. El descenso del coste de estos artículos comenzó a ser una evidencia durante el confinamiento, pues en abril habían crecido un 1,2% respecto a marzo. De este modo, mayo, junio y julio trajeron consigo una bajada de los precios del 0,4% cada mes, mientras que entre julio y agosto la tendencia se invirtió y el IPC creció un 0,4%.

En el grupo de productos cuyo importe ha crecido en los últimos meses figura también el área de restaurantes y hoteles. En este sentido, el INE refleja un incremento del IPC del 2,4% en lo que va de 2020. De este porcentaje, el 0,7% corresponde al crecimiento experimentado entre julio y agosto, justo en los meses en los que los locales de hostelería y apartamentos recibieron el permiso de las autoridades sanitarias para tener menos restricciones. Si se analizan los precios mes a mes, el INE evidencia que entre abril y junio subieron los precios un 0,7% para, seguidamente, disminuir en medio punto en julio respecto al mes anterior.

Uno de los grupos que más protestas ha centrado desde Facua-Consumidores en Acción es el relativo a sanidad. Sobre el mismo, desde la organización sin ánimo de lucro onubense critican "la subida del 300% en los precios de los productos destinados a prevenir la Covid-19", véase las mascarillas y los geles hidroalcohólicos, con cuyos precios "se sigue especulando".

En relación a los mencionados productos, Facua recuerda que a mediados de marzo "comenzaron a desaparecer de las farmacias y seis meses después, están pero a un coste muy elevado". Para justificar su afirmación, la organización onubense pone como ejemplo los botes de gel hidroalcohólico de 250 centímetros, los cuáles "costaban menos de un euro antes de la pandemia y ahora es difícil encontrarlos por menos de seis euros". Por ello, la asociación de consumidores pide al Gobierno central que "vele" por los precios de una serie de productos que son "imprescindibles" en una época en la que el virus "cobra fuerza nuevamente".

Sobre los productos sanitarios, el INE refleja que el IPC ha crecido un 0,6% en lo que va de año, mientras que la subida entre los meses de abril y agosto ha sido de un 0,25%, si bien es cierto que este parámetro creció un 0,6% en mayo, aunque en el período estival decreció un 0,3%. En este sentido, la variación anual de los citados artículos refleja un incremento de los precios del 1,4%.

En el caso del tabaco y las bebidas alcohólicas el aumento de los precios en lo que va de año ha sido de un 0,7%, aunque el mayor crecimiento en el importe de tales artículos lo ha traído consigo el estado de alarma, cuando crecieron más de un punto. No obstante, fue durante el período estival cuando volvieron a descender medio punto con respecto a mayo.

Uno de los casos más reseñables es el crecimiento de los precios en el área de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, donde se contempla un aumento del IPC del 3% en los últimos cinco meses. No obstante, si se analizan los datos en lo que va de año, el INE refleja una reducción en los precios del 0,3% respecto a enero. Así, si abril traía consigo la reducción de los precios en un 1,8%, a partir de mayo la tendencia daba un giro y los precios crecían un 0,3%. Mayor sería la subida del IPC en junio, con un 1,7%, un porcentaje que continuaría subiendo en julio y agosto con un punto más entre ambos meses. En este contexto, la variación anual con respecto a agosto de 2019 ha sido de un -1,8%.

Facua denuncia que "continúa la especulación" en las mascarillas y geles hidroalcohólicos

De otro lado, la mayor bajada de precios la ha protagonizado el área de vestidos y calzados, con un descenso del 16,7% en solo ocho meses. En este contexto, cabe resaltar que abril trajo consigo una subida en estos precios con respecto a marzo, un crecimiento que se vio detenido en mayo, momento en el que el escenario cambió. Desde este momento el IPC desciende un 0,9% entre mayo y junio, un 14,8% entre junio y julio y, por último, un 1,6% entre julio y agosto. Por su parte, la tasa interanual en este ámbito ha aumentado en un punto.

En menor medida han bajado los precios de los medios de transporte, los cuales cuestan a la población un 5,2% menos que en enero. No obstante, el precio de los transportes ha aumentado en un 2,1% en los cinco últimos meses, según confirma el Instituto Nacional de Estadística, aunque no ha sido hasta que comenzó el verano cuando esto se produjo, situación que obedece, sobre todo, a que en los meses anteriores la población estaba confinada y, por tanto, no hacía uso del transporte. Así, si en mayo con respecto a abril el IPC caía casi un punto, en junio experimentó un incremento del 1,7%, en julio del 1,3% y, por último, en agosto, de un 0,1% -todos estos porcentajes están elaborados con respecto al mes inmediatamente anterior-. Por contra, si se comparan los precios actuales con los del mes de agosto de 2019, se evidencia una reducción de los precios de casi cinco puntos.

También ha sido importante la disminución del IPC en el grupo que reúne a los muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar. Así, en esta ocasión el IPC ha decrecido un 1,3% en lo que va de año y, si bien es necesario resaltar que en abril y mayo se venía apreciando una subida del importe de estos productos, con un 0,8% entre marzo y mayo, este parámetro visualizaría una bajada en los precios de un punto y medio entre los tres meses siguientes.

En esta línea, en las comunicaciones el descenso del IPC en lo que va de año ha sido del 0,6%. Entre abril y junio este parámetro estaba muy parejo, pero fue en julio cuando se palpó una reducción considerable de los precios, con hasta un 1,7%. Asimismo, entre julio y agosto el incremento del índice fue del 0,1%.

De otro lado, el INE contempla una serie de grupos que apenas han experimentado variación en sus precios entre los meses de abril y agosto. Estos el ocio y cultura y artículos de la enseñanza.

En ocio y cultura el IPC cuenta con una variación anual de -3,4%, mientras que ha descendido un 0,12% entre abril y agosto, aunque sí que hubo un pico de crecimiento del 1,6% en junio, justo cuando ciertos espectáculos y representaciones culturales volvieron a abrirse para el público. Por su parte, en enseñanza la bajada de los precios en los últimos cinco meses ha sido únicamente de un 0,01%, por lo que el coste de tales artículos se ha mantenido estable.