INTA y Junta descartan empezar las obras y dan carpetazo al proyecto CEUS en Huelva

Casi diez años después de ser concebido, y a pocos días de que venza el plazo establecido para su ejecución, el proyecto CEUS ya es historia en Huelva. Al menos el actual, el que ya contaba con el visado medioambiental, que tenía todo para convertir El Arenosillo en el referente europeo de la certificación de prototipos de aviones no tripulados.

El Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) y la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía lo han descartado de forma tácita con la firma de un protocolo de colaboración que habla del desarrollo de un proyecto que ya estaba tramitado y que sólo estaba pendiente del inicio de las obras.

El máximo responsable del INTA, el teniente general José María Salom, ha dicho tras el acto que no es momento para prisas: "No podemos correr ahora para algo que sería infructuoso". Habla de la "imposibilidad de acometerlo", por las dificultades de cumplir, antes de que empiecen las obras con los mandatos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que fueron establecidos en 2014, e incluso ha dejado entender que sería conveniente la actualización del proyecto "mejorado".

El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, no cree que sea un problema la caducidad de la DIA y que la obtención de una nueva llevaría sólo unos meses, menos de un año. De hecho se ha declarado "más óptimista que hace tres o cuatro meses", al señalar al Fondo de Recuperación Económica por la pandemia con el que Bruselas destinará a España 144.000 millones de euros, además de a los fondos Feder 2021-2027, para lograr la financiación para el CEUS. "Vamos a trabajar duro para que uno de los proyectos elegidos sea éste", ha dicho.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, invitado al acto de firma del protocolo, ha expresado su "decepción" y "escepticismo" por entender que "no hay otra mejor oportunidad que ésta", el proyecto actual. "No hace falta financiación ahora, sólo voluntad", ha dicho el regidor moguereño, que considera que no existe voluntad por ejecutar el proyecto de El Arenosillo en el INTA y en la Junta de Andalucía.