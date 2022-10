Huelva en Europa y en el mundo de la mano del IES San Sebastián en el 'ErasmusDays'

El IES San Sebastián de la capital onubense es uno de los centros educativos españoles que participa en la celebración del ErasmusDays en el marcho del proyecto Erasmus+. Tres jornadas, 13, 14 y 15 de octubre, en los que se destacan los beneficios de Europa mediante la difusión de los Proyectos del Programa Erasmus+. La comunidad educativa, los padres y madres y la ciudadanía en general están implicados en el programa.

En concreto, la iniciativa de celebrar ErasmusDays en España proviene del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). El IES San Sebastián ha aprovechado la ocasión de su participación para difundir los siete Proyectos Erasmus+ que desarrolla el centro. Además, el instituto es el único de Huelva que ha realizado una de las 5.000 actividades desarrolladas a nivel mundial que en su caso está enfocada a La educación sostenible con socios europeos.

El centro cuenta con un Programa de Internacionalización recogido en su plan de centro en el que se especifican los proyectos Erasmus+ que desarrolla. Los correspondientes al curso actual son Aprendizaje y la iniciativa emprendedora, Tecnología de la información y de la comunicación, Toghether,investigate and learn,to tackle climate issues, Prácticas de empresas en el extranjero para los alumnos de FPGS, We are ready for digital Word, Acreditación Escolar y Educación Sostenible.

El Plan Erasmus+ del IES San Sebastián está enfocado a los objetivos específicos de sensibilización ambiental, necesaria para incorporar acciones destinadas al conocimiento y valoración del medioambiente, tanto a nivel global como local; Mejora de la convivencia, igualdad e inclusión; Digitalización; Promoción de hábito por la lectura; Disminución del fracaso escolar, implementando técnicas pedagógicas motivadoras que los anime a tomar responsabilidades en su propia formación e Internacionalización de los estudiantes, fomentando a su vez la competencia lingüística de inglés.

Precisamente la celebración de ErasmusDays es una oportunidad de dar a conocer a todo el profesorado del centro, alumnos y a todos los padres y madres las posibilidades de la internacionalización de los estudiantes del centro con los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el Instituto.

El Plan Erasmus+ del IES San Sebastián representa para los alumnos una gran oportunidad para viajar por Europa sin gastos, ya que está cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa Erasmus+. Pueden realizar viajes de corta duración en grupos o de larga duración individual, de hasta un curso completo. El Departamento de Internacionalización del IES trabaja para participar en Proyectos Europeos y añadir así una dimensión nueva a la formación de calidad.

En Europa y el mundo comenzó la celebración del ErasmusDays el 13 de octubre, también en el IES San Sebastián. La agenda arrancó con charlas, presentaciones y testimonios del alumnado que han realizado las movilidades. Por la tarde tuvieron lugar las Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a los padres, en las que recibieron información de todos los proyectos Erasmus+ del centro así como la forma de participar sus hijos en éstos. Se trata de una oportunidad única que no podrán repetir una vez que terminen sus estudios de ESO, Bachillerato o FP. La ofrece el IES San Sebastián por tener aprobados por el SEPIE los diferentes proyectos y con la subvención correspondiente, cofinanciado por la Unión Europea.