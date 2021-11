Los médicos de Huelva claman contra la reducción del complemento al rendimiento profesional

Los médicos de Huelva continúan en conflicto con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por las decisiones tomadas en los últimos días. A la ya conocida decisión de no renovar a más de 200 profesionales (enfermeros, facultativos o auxiliares) que contrató Salud como refuerzo Covid y cuya vinculación finalizaba el pasado 31 de octubre, se suma otra que afecta directamente al bolsillo de los médicos. La misma supone una reducción del complemento al rendimiento profesional (CRP) de 2020 a los médicos de la comunidad autónoma andaluza, justo en un año marcado por una lucha titánica contra la Covid-19, una decisión que el secretario general del Sindicato Médico de Huelva, Serafín Ramón Castro, ha tildado de "baja catadura moral, pues se ha escatimado a los profesionales parte de su productividad en un año en que el sobreesfuerzo de todos los sanitarios justificaba sobradamente el abono del 100% del CRP".

En este punto, conviene indicar que el denominado complemento salarial por rendimiento consiste en un aumento del sueldo de los profesionales de la sanidad pública que, gestionado por cada autonomía, se percibe anualmente. Básicamente, es un reconocimiento al desempeño del trabajador en cuestión, siempre en base a una serie de objetivos individuales y colectivos, estos últimos dados por el centro en el que trabajan. De ahí que cada profesional perciba al término del año una cantidad personalizada.

"Lo que no esperábamos es que en el año en el que teníamos el objetivo de salvar las vidas de nuestros pacientes por una pandemia, en un entorno de incertidumbre, falta de medios y de previsión, llegásemos a percibir un recorte del 40-50% en nuestro complemento al rendimiento profesional", sostienen desde el Sindicato Médico onubense, desde donde añaden que "hemos trabajado al 200%, a veces poniendo en peligro nuestra propia vida y no es lógico que dicho complemento sea aún más bajo que en los años anteriores a la pandemia".

El motivo de este tijeretazo viene dado por el incumplimiento de los objetivos que el Servicio Andaluz de Salud estableció al comienzo del año 2020, por lo tanto, antes de la pandemia. En este sentido, Serafín Ramón Castro explica que era "imposible" conseguir tales objetivos, "dado que nuestra misión era preservar la vida de los pacientes".

Para un mayor entendimiento, cabe apuntar que los centros de salud y hospitales otorgan una nota a sus trabajadores para que cobren el citado complemento, optando por un 10 en la mayoría de los casos como premio al esfuerzo incesante durante toda la pandemia. El problema llega con los objetivos colectivos, pues, en base a sus propios baremos (relacionados con los diferentes programas a cumplir), los servicios del SAS que gestionan los centros hospitalarios han reducido las puntuaciones de los trabajadores con motivo del incumplimiento de "unos objetivos relacionados con programas que se han visto paralizados por estar los profesionales en otras actividades relacionadas con la Covid-19". Esto es lo que al final deriva en un "recorte desmesurado" que ha sido especialmente "notorio" en la atención primaria.

El problema, según explican desde el Sindicato Médico, es la "opacidad" que rodea a los criterios de cálculo del complemento al rendimiento profesional. Tiempo atrás, los profesionales del SAS pidieron al Portal de Transparencia la información relativo al cálculo del CRP, pero se toparon con la "imposibilidad" de poner en efecto la fórmula en cuestión, dado que hay informaciones "que no podemos conocer por la Ley de Protección de Datos". Por tanto, tal y como expone Castro, "nunca podemos saber si el cálculo de los objetivos asumibles es correcto o no". De ahí que "pidamos desde hace bastante tiempo que el complemento sea un concepto fijo y no variable", apuntan desde el Sindicato Médico de Huelva.

El actual escenario al que se enfrentan unos médicos que han sido la puerta de entrada a la pandemia les deja una sensación de parecer "números y códigos de recursos más que unos profesionales", por lo que consideran que "la administración no para de maltratar a unos facultativos que, incluso, han expuesto su vida durante muchos meses", finalizan desde la central sindical.