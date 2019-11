La nueva cita electoral está permitiendo al candidato de Vox al Congreso por Huelva, el madrileño Tomás Fernández, conocer más en profundidad la provincia con los actos que el partido está celebrando por distintos puntos de la geografía onubense. Subraya que es un partido “de hacer y no decir”.

-El partido vuelve a confiar en usted como candidato al Congreso por Huelva, ¿a la segunda va la vencida?

-Eso esperamos. La otra vez teníamos expectativas y quedarnos a menos de trescientos votos. Estuvimos en el escrutinio. Al principio, grandes ilusiones, al final no pudo ser y esa sensación te queda, ese mal sabor de boca.El partido en abril estaba muy poco organizado a nivel nacional y en el caso de Huelva le faltaba mucho por madurar. En estos cuatro meses hemos avanzado muchísimo como partido y en Huelva estamos mucho más organizados.

-Lograron 33.904 votos, ¿a qué parte del electorado quieren llegar para incrementar la cifra?

-Somos un partido que captamos el voto joven porque hablamos en un idioma que muchos no habían escuchado nunca: sacrificio, honor, lealtad, compromiso, obligaciones... Algo que parece que les tiene que generar cierto rechazo pero hay jóvenes que quieren escucharlo. Por otro lado, tenemos un gran caladero de votos de gente que hacía tiempo que no votaba. Somos un partido de hacer y no de decir. Hasta ahora se ha demostrado en los pocos sitios en los que hemos empezado a tomar decisiones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de coger sillones y los hemos rechazado.La gente está comprobando que el mensaje de Vox no ha cambiado y eso lo valora. Somos un partido muy transversal. Nos están viniendo votos de personas que votaban al PSOE y a Ciudadanos, gente que está abriendo los ojos y ve que somos un partido de sentido común.

-¿Cree que el cambio del candidato del PP le afectará en los resultados?

-No me parece un mal candidato pero es justamente todo lo contrario de lo que yo represento. Es una persona que lleva toda la vida en esto, ha sido de todo, menos conserje en el Congreso de los Diputados, ha sido alcalde, concejal y congresista. Creo que la política tiene que ser un paréntesis en tu vida. El problema que tenemos en España es que la política se ha convertido en el medio de vida de demasiadas personas y lo que sobran son políticos profesionales. Tienen que entrar en la política personas de la vida civil, hacer lo que tengan que hacer en su pueblo, en su comunidad, en el Gobierno, donde toque, y luego volver a su vida cotidiana, eso es lo que realmente enriquece la vida política de un país. En la lista de Vox hay un ramillete de colectivos que vienen de la vida civil y conocen los problemas de la gente. El político profesional es necesario, hay gente que es muy buena como político, pero son los menos, la mayoría son bastantes mediocres, son gente que lo que han encontrado en la política es un modo de vida. Al final están más en la defensa de sus intereses, de sus sillones. El objetivo de PP, PSOE y Ciudadanos es sobrevivir, mantenerse, cuando el fin de un partido debe ser mejorar la sociedad, crear políticas a medio y largo plazo que beneficien a los ciudadanos.

-¿Cómo ve Huelva desde fuera?

-Lo que veo es que aquí las soluciones son bastante obvias, pero las grandes decisiones se postergan un año y una legislatura y otra legislatura y otra.

-¿Cuál considera que es la prioridad para la provincia?

-Es evidente. Huelva tiene un grave problema de infraestructuras. Es una provincia que está realmente ralentizada por un problema de infraestructuras. La conexión con Sevilla se hace con un tren del siglo XVIII, tardas casi lo mismo Madrid-Sevilla que Sevilla- Huelva, eso significa que no llegue mucho turismo. Por carretera, en Vietnam las hay mejores que en la Sierra. Si hubiera una conexión con Badajoz no se tardaría nada en llegar a la Costa, eso luego favorecería el transporte de mercancías, que lo estamos perdiendo hacia Portugal.Es una infinidad de cosas. El corredor que empieza desde Gerona y baja por la AP-7 llega hasta Cádiz y se corta. Las infraestructuras es un tema que hay que atacarlo. El aeropuerto parece ser que va bien encaminado con capital privado, pero si tienes unas buenas conexiones ferroviarias y por carretera es algo subsanable, pero lo ideal es que Huelva tenga un aeropuerto, una buenas conexiones ferroviarias y el tema de la N-435 me parece dramático.

-¿Cree que llegará el AVE a Huelva en esta legislatura?

-Como dependa del PSOE y PP, no. En la medida de lo que pueda por mí no quedará, pero necesitamos un cambio. El sistema autonómico está generando una gran desigualdad entre los ciudadanos de las distintas provincias. Las más perjudicadas son las periféricas, tipo Huelva, que se han quedado en tierra de nadie. Son desantendidas por el Gobierno central y se quedan con los restos de un gobierno autonómico que, en vez de acercar las ayudas y solucionar los problemas de los ciudadanos, nos están alejando. El sistema autonómico no está acercando la administración al ciudadano, lo que ha hecho es engrosar una maquinaria de gasto y al final lo que tiene el ciudadano no son mejores servicios sino una cantidad brutal de trámites para cualquier cosa. Las administraciones públicas se han convertido en devoradoras de gasto y no atacan los problemas de los ciudadanos.

-¿Será la presa de Alcolea una realidad ya?

-Lo de la presa de Alcolea clama al cielo. La inversión me parece una cantidad nimia. Hay un interés relativo en querer solucionar las cosas, unos por otros la casa sin barrer. Pasan los meses y los años, es incomprensible.

-¿Tendrán los pensionistas la subida del IPC desde enero?

-El sistema de pensiones está quebrado hace tiempo. Todos los años va encareciendo la deuda que tiene. La gran mentira es que hay dinero para todo. Ha llegado el momento de replantear el sistema. Esto tiene solución y es muy fácil. Hay que empezar a hablar claramente. Hay que replantearse ciertas cosas a todos los niveles. Hay que mirar la prioridad y la prioridad son las pensiones y la Seguridad Social, eso es indiscutible. Lo primero que hay que hacer es adelgazar la estructura política de una forma drástica.

-Ese es un cambio difícil de llevar a cabo

-Para eso estamos, que sea difícil no significa que no se vaya a conseguir. Tal y como está concebido el estado, esto está quebrado. No tiene sentido la gestión que estamos haciendo o el planteamiento como país. No tiene sentido la relación que tenemos con Europa. Hay que replantearse el sistema europeo.

-¿Qué sectores productivos hay que impulsar en Huelva?

-Lo incomprensible es que una provincia tan rica como Huelva esté en una situación tan atrasada. Huelva lo tiene todo: ganadería, el mejor ibérico del mundo; agricultura, produce el 85% o 90% de los frutos rojos de Europa;hay minas, pero hay que empezar a hacer las cosas bien. El tema de la pesca es dramático; en el marisqueo está compitiendo en desigualdad de oportunidades con Italia.