Álvaro Moleón deja a la psiquiatría de Huelva en lo más alto de España por segundo año consecutivo

La psiquiatría onubense vuelve a auparse a lo más alto del país de la mano del psiquiatra en la Clínica del Carmen de la capital onubense y del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Álvaro Moleón. El especialista sevillano ha ganado por segundo año consecutivo el premio Doctoralia Awards, que lo consagra como el profesional de la psiquiatría mejor valorado a nivel nacional.

Moleón, en declaraciones a este diario, subraya que recoge el galardón "con muchísimo orgullo por todo el trabajo realizado este año", en el que ha ayudado a "cientos de pacientes de diferentes partes del mundo". De este modo, reconoce que es una "gran satisfacción" que pacientes y psiquiatras "valoren el esfuerzo y la innovación que nos caracteriza a la hora de administrar los tratamientos".

El especialista gana el premio del marketplace de salud más grande del mundo por segundo año consecutivo, un logro que le transmite que "lo que hacemos está basado en las evidencias y en los resultados, porque si estos no fueran exitosos, los pacientes no estarían contentos". Es por ello, que el premio viene a ratificar "nuestra idea a la hora de abordar pacientes con trastornos de la salud mental", toda vez que les da la confianza necesaria "para seguir ayudando en 2023 a pacientes que vienen en una situación crítica". "Nos da seguridad sobre lo que hacemos y sobre los proyectos que haremos en un futuro", finaliza.

Uno de los aspectos que ha propiciado que Moleón vuelva a repetir como psiquiatra más valorado a nivel nacional es la implantación en la provincia de la técnica de estimulación magnética transcraneal profunda, la cual en 2021 hizo a Huelva pionera en Andalucía en un novedoso procedimiento no invasivo que se emplea para tratar trastornos de salud mental, véase la depresión, las adicciones y el trastorno obsesivo compulsivo.

La citada técnica se realiza en la Clínica del Carmen de la capital onubense a través de la denominada Magventure X100, una maquina que permite profundizar en el estudio de las neurociencias, así como en el tratamiento de padecimientos y trastornos de personas en las que los tratamientos de psicoterapia y medicamentos no han resultado efectivos.

Sobre los beneficios, Álvaro Moleón explica en Huelva Información que se trata de una técnica que "no es invasiva, que no requiere de anestesia y cuyo proceso tiene lugar en una consulta médica". Asimismo, no contempla efectos secundarios, a excepción de "dolores de cabeza en ciertos casos, que se eliminan con fármacos analgésicos como paracetamol o ibuprofeno".

Además de los buenos resultados clínicos obtenidos -un 72% de los casos han resultado efectivos en el primer año de implantación de la técnica-, el especialista sevillano destaca la "cercanía y la empatía del equipo de trabajo para que el paciente se sienta como en casa, con un trato cálido, de cariño y de confianza".

Sobre el premio Doctoralia Awards, Álvaro Moleón subraya que quiere mostrar su agradecimiento a todos su compañeros del Instituto Andaluz de Salud Cerebral, a su entorno y a los hospitales públicos donde se formó, el hospital Juan Ramón Jiménez (durante seis años) y al Virgen del Rocío, donde trabaja actualmente.

Doctoralia Awards

Los Doctoralia Awards reconocen y distinguen a los especialistas más valorados del país, teniendo en cuenta la valoración de sus compañeros de profesión, así como la de sus propios pacientes, lo cual hace que estos galardones sean únicos en su categoría. En total, la presente edición ha superado las 480 nominaciones y registrado más de 1.600 votos.

Los criterios que se han tenido en cuenta para elegir a los especialistas sanitarios más destacados del país se fundamentan en tres criterios base.

El primero de ellos se basa en las opiniones de los pacientes, centradas en los criterios de atención recibida, puntualidad e instalaciones del profesional visitado.

En segundo lugar, los votos de compañeros de especialidad. Los profesionales de la salud de la plataforma han podido votar a los nominados de su misma especialidad, según criterios de profesionalidad, experiencia y trayectoria.

Finalmente, se evalúa la contribución que los nominados han realizado a la comunidad de pacientes. Esta contribución se mide teniendo en cuenta su participación en el servicio de “Pregunta al Experto”, la sección de Doctoralia que permite a los profesionales resolver las dudas de los pacientes sobre enfermedades y cuestiones relacionadas con la salud.