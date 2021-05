Huelva será pionera en Andalucía en la novedosa técnica de estimulación magnética transcraneal profunda

Huelva será pionera en Andalucía en el uso de la técnica de estimulación magnética transcraneal profunda, la cual consiste en un procedimiento no invasivo que se emplea para tratar trastornos de salud mental, véase la depresión, las adicciones y el trastorno obsesivo compulsivo. El lanzamiento de la primera unidad con certificación europea en la comunidad autónoma corre a cargo del médico psiquiatra y coordinador de la Unidad de Estimulación Magnética Transcraneal del Instituto Andaluz de Salud Cerebral, Álvaro Moleón, y el equipo multidisciplinar de la mencionada organización, formada por psiquiatras, neurólogos, psicólogos, rehabilitadores, neurofisiólogos y enfermeros.

La citada técnica tomará forma en la Clínica del Carmen de la capital onubense a través de la denominada Magventure X100, una maquina que permitirá profundizar en el estudio de las neurociencias, así como en el tratamiento de padecimientos y trastornos de personas en las que los tratamientos de psicoterapia y medicamentos no han resultado efectivos.

La sesión de estimulación magnética transcraneal profunda contempla la colocación de una bobina electromagnética -en concreto la Cool D-B80, específica para neuroestimulación profunda- sobre el cuero cabelludo del paciente, concretamente en la zona específica "donde están las estructuras cerebrales de la enfermedad mental a tratar", según explica Moleón. De este modo, el electroimán actúa sin provocar dolor para estimular las células nerviosas que se pretenden activar.

Sobre los beneficios, Álvaro Moleón explica en Huelva Información que se trata de una técnica que "no es invasiva, que no requiere de anestesia y cuyo proceso tiene lugar en una consulta médica". Asimismo, no contempla efectos secundarios, a excepción de "dolores de cabeza en ciertos casos, que se eliminan con fármacos analgésicos como paracetamol o ibuprofeno".

En esta línea, uno de los puntos más favorables del procedimiento es "el escaso período de tiempo que lleva", pues la estimación es que el tratamiento dure cuatro semanas en sesiones diarias de lunes a viernes cuya duración no excede de los 20 minutos. De hecho, "hay dos posibilidades, la sesión en ráfagas de tres minutos, o la estándar de 19", resume Moleón.

A este respecto, el propietario del dispositivo pone en valor los "positivos resultados" de la novedosa modalidad de Estimulación Magnética Transcraneal Acelerada, que, según el estudio Saint de la Universidad de Stanford, evidencia que en el 90% de los pacientes estudiados la depresión remitió en una semana después de una decena de sesiones diarias de tres minutos durante apenas cinco días.

En lo que se refiere a los requisitos para someterse a la técnica, Álvaro Moleón subraya que, además de ser aplicada en los pacientes en los que el resto de tratamientos no han sido satisfactorios, es importante que la persona no tenga un implante coclear, un dispositivo metálico a nivel cerebral o un marcapasos.

La previsión es que el abanico de patologías a tratar se amplíe y no se reduzca únicamente a la depresión, trastornos obsesivos compulsivos y adicciones (tabaco, alcohol y cocaína). Por ello, se espera que los organismos europeos y la Administración de Medicamentos de Estados Unidos den luz verde a la fibromialgia, migrañas, demencia o estrés postraumático, "tras los buenos resultados obtenidos".

La idea de hacer a Huelva pionera en la estimulación magnética transcraneal profunda nace cuando Álvaro Moleón se forma en 2019 en la terapia electroconvulsiva, una variable de las terapias de neuroestimulación. En este sentido, observó el auge de las terapias de neuroestimulación en Estados Unidos y, en base a ello, realizó un curso específico de la mencionada estimulación magnética en la Universidad de Duke. Fue en este momento cuando presenció los beneficios y los casi inexistentes efectos secundarios y, por ende, decidió traer a la provincia la máquina Magventure X100.