Casi 100 personas se tratan en Huelva en el primer año de un novedoso tratamiento de salud mental

Un adecuado tratamiento de trastornos de salud mental como la depresión, las adicciones o el trastorno obsesivo compulsivo acostumbra a arrojar un pronóstico favorable. No obstante, hay pacientes en los que las técnicas tradicionales no presentan resultados positivos, por lo que tienen que recurrir a otras opciones como la estimulación magnética transcraneal profunda, una técnica en la que Huelva es pionera en Andalucía.

La citada técnica cumple un año en la provincia onubense, concretamente en la Clínica del Carmen de la capital, primer centro en la comunidad andaluza en contar con certificación europea gracias al impulso del médico psiquiatra y coordinador de la Unidad de Estimulación Magnética Transcraneal del Instituto Andaluz de Salud Cerebral, Álvaro Moleón, y el equipo multidisciplinar de la mencionada organización, formada por psiquiatras, neurólogos, psicólogos, rehabilitadores, neurofisiólogos y enfermeros.

En los primeros 365 días se han realizado 2.712 sesiones, lo que supone una media de más de 200 mensuales. De las mismas se han beneficiado un total de 88 pacientes (una docena están aún en tratamiento agudo), de los que 60 presentaban cuadros depresivos resistentes a tratamientos tradicionales, con o sin ansiedad; 19 con un trastorno obsesivo compulsivo; siete con adicciones a drogas, principalmente al cannabis, cocaína o ludopatía; y dos con tinnitus o acúfeno, un trastorno descrito como un timbre o silbido en los oídos. De los mismos, solo un paciente tuvo que abandonar por efectos secundarios relacionados con dolores de cabeza.

Una de las pacientes que ha recibido con éxito la estimulación magnética transcraneal profunda es Luisa -nombre ficticio-. Tiene 31 años y, desde los 17 años, arrastra un cuadro ansio-depresivo, el cual se manifestaba con "crisis en las que mi cabeza confeccionaba realidades a través de mis obsesiones y miedos". Hasta la detección del trastorno "los episodios críticos eran continuos", pero la medicación le estabilizó. No obstante, en 2021 regresaron las crisis con una frecuencia muy alta, obtuvo la baja en su trabajo y, tras comprobar que la medicación ya no surtía efecto, decidió optar por este novedoso tratamiento.

Los resultados positivos no tardaron en llegar para ella. "Desde un primer momento me hizo efecto la técnica, algo que no siempre es así, pues a veces puede tardar más", expresa. Durante un mes recibía sesiones diarias y, tras los primeros 30 días, comenzó su desescalada hasta el punto de que en estos momentos visita la consulta cada mes y medio. "Estoy muy bien ahora, era impensable para mí. El próximo objetivo es la eliminación total de la medicación", subraya Luisa.

Otra de las pacientes que ha conseguido un resultado positivo en su tratamiento es P. P. H., de 43 años edad, y con un estado ansioso depresivo desde los 23 años. El mismo se manifestaba en "crisis interrumpidas por breves períodos de tiempo de mejoría". Tanto es así, que "me llegue a plantear, incluso, si merecía la pena seguir viviendo, pues no tenía ilusión por nada".

Su mejoría como consecuencia del tratamiento no fue tan rápida como la de Luisa, sino que "en el proceso tuve un pequeño parón que me desanimó". Pese a ello, no desistió y, tiempo después, "me siento como hacía mucho que no me sentía, disfruto de mis días, de mi hija y de mi marido", cuenta a este diario. Actualmente, sigue sesiones de mantenimiento cada 30 días y ha conseguido reducir la medicación "sin tener recaídas", un logro que refuerza "mis ganas de seguir trabajando y mi ilusión por la vida".

El tratamiento es posible gracias a la Magventure X100, una máquina que permite profundizar en el estudio de las neurociencias, así como en el tratamiento de padecimientos y trastornos de personas en las que los tratamientos de psicoterapia y medicamentos no han resultado efectivos.

La sesión de estimulación magnética transcraneal profunda contempla la colocación de una bobina electromagnética -en concreto la Cool D-B80, específica para neuroestimulación profunda- sobre el cuero cabelludo del paciente, concretamente en la zona específica "donde están las estructuras cerebrales de la enfermedad mental a tratar", según explica Moleón. De este modo, el electroimán actúa sin provocar dolor para estimular las células nerviosas que se pretenden activar.

Sobre los beneficios, Álvaro Moleón explica en Huelva Información que se trata de una técnica que "no es invasiva, que no requiere de anestesia y cuyo proceso tiene lugar en una consulta médica". Asimismo, no contempla efectos secundarios, a excepción de "dolores de cabeza en ciertos casos, que se eliminan con fármacos analgésicos como paracetamol o ibuprofeno".

En esta línea, uno de los puntos más favorables del procedimiento es "el escaso período de tiempo que lleva", pues la estimación es que el tratamiento dure cuatro semanas en sesiones diarias de lunes a viernes cuya duración no excede de los 20 minutos. De hecho, "hay dos posibilidades, la sesión en ráfagas de tres minutos, o la estándar de 19", resume Moleón.

Sobre los resultados obtenidos en el primer año, desde la Clínica del Carmen sostienen que la efectividad es de un 72%, "algo que podemos calificar de bueno o, incluso muy bueno, dado que los casos que llegan vienen tras rechazar múltiples tratamientos", sostiene el psiquiatra. De hecho, siete de cada 10 pacientes han conseguido reducir el número de psicofármacos diarios, lo cual implica "múltiples beneficios en el día a día".

A este respecto, Álvaro Moleón asegura que "hemos superado las expectativas. Hasta que no asimilas los resultados de la técnica no comprendes lo efectiva que es". Tanto es así, que se han visto seducidos por la misma pacientes desde diferentes puntos del país, además del Algarve portugués. "La mayoría de las personas sometidas al tratamiento son de Huelva, pero hemos contado con pacientes de Cádiz, San Sebastián, Córdoba, Sevilla o Portugal", añade.

La Unidad de Estimulación Magnética Transcraneal también cuenta con un rol docente, pues un espacio de prácticas para alumnos de Psicología de la Universidad de Huelva, mientras que también "son varios los psiquiatras que han solicitado venir a la capital onubense para aprender la técnica y así llevarla a sus respectivos centros de trabajo", finaliza Álvaro Moleón.