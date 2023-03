Las noticias más destacadas de este domingo 19 de marzo

Los restos tartésicos del Museo de Huelva fueron preparados esta semana para ser trasladados hasta Madrid. Allí estarán expuestos en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid situado en Alcalá de Henares.

Huelva se prepara para la Semana Santa, el evento turístico más importante del año en la capital. De ello charlaron los tertulianos en la cita semanan durante la Cuaresma en Gilda. Otra fuente de riqueza en la provincia es la industria y para ello se trasladó Deborah García Bello hasta Huelva, el pasado Día de la Industria de Huelva organizado por Aiqbe, para defender con claridad que el bienestar actual sería inviable sin la actividad industrial.

El Dolmén de Soto esconde muchos secretos. José Manuel García Bautista explica como estos restos ubicados en Triguero tienen la representación gráfica más antigua del Cinturón de Orión.

En deportes, el Recre continúa luchando en la recta final del curso. Este domingo se enfrentó al Cartagena B ante el que solo fue capaz de conseguir un punto tras una primera parte en la que no terminó de situarse pero, finalmente, consiguió tablas y vuelve a Huelva con un punto.

Los fondos tartésicos del Museo de Huelva protagonizan una importante muestra internacional en Madrid

Viéndolas trabajar cualquiera podría afirmar que las manos de Elena Aguilera y Raquel Zapata están hechas de algodón. Nada más lejos. La delicadeza con las que envuelven y tratan cada pieza encaja a la perfección, como en un mecanismo sincrónico, con la firmeza de la protección que les brindan una a una. Sin duda saben bien que por sus manos pasa la historia y la memoria de Huelva.

Lee la noticia completa aquí

La Semana Santa es el evento turístico más importante del año en Huelva

Desde el siglo pasado la Semana Santa de Huelva ha sido un revulsivo para la economía local. Esta tradición se ha heredado hasta la actualidad, donde se está viviendo una época dorada en materia de hermandades y turismo. Ya en los años 20, en esta semana, las cofradías comenzaron a demandar al comercio ayudas a cambio de lo que se generaba en esos siete días. De hecho, el principal argumento que usó el actual Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva para configurarse frente al Consistorio, fue la dinamización que el turismo y la economía aportaban en tan solo una semana al año.

Lee la noticia completa aquí

Deborah García Bello: "La industria es bienestar y progreso. Si la eliminamos tendremos un futuro negro"

Saber para entender, conocer para opinar, comprender para valorar. Es la batalla que libra la divulgadora científica Deborah García Bello en cada una de sus intervenciones. Rostro popular en los medios por su participación en Órbita Laika y La Hora de la 1, esta química, investigadora –actualmente en el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) de la Universidad de La Coruña– y divulgadora científica, suma más de 300.000 seguidores en su cuenta en redes sociales, a través de los cuales plantea la necesidad de una mayor educación científica de la sociedad. Su planteamiento es sencillo. Durante el pasado Día de la Industria de de Huelva organizado por Aiqbe defendió con claridad que el bienestar actual sería inviable sin la actividad industrial. Sin embargo la percepción de la sociedad no siempre reconoce su valor.

Lee la noticia completa aquí

Un doblete de Pablo Caballero maquilla el empate del Recre en Cartagena

De nada sirvió al Decano empezar fuerte el encuentro. Una jornada más el conjunto de Abel Gómez salió roto al terreno de juego. Un penalti dio esperanzas al Recre en el útimo minuto de partido. Una oportunidad de la que el Decano pudo sacar lo máximo pero en la primera mitad no fue capaz de arrancar y vio como el partido se le puso en contra antes de marcharse al descanso. Nada le vale al Recre a estas alturas del campeonato si no consigue los tres puntos. El empate es mejor que la derrota, sí. Pero no es suficiente. Este equipo sigue lejos de lo que se espera de él.

Lee la noticia completa aquí

Huelva paranormal: El misterio de la constelación de Orión en el Dolmen de Soto

La constelación de Orión encierra muchos misterios. Tanto, que se dice habitualmente que la propia disposición de las pirámides de Egipto atienden a ese patrón, tal y como recogen en sus estudios Robert Bauval y Adrian Gilbert. Pero... ¿Y si esa misma relación la encontráramos en viejas edificaciones megalíticas en Huelva hace miles de años?

Lee la noticia completa aquí