Un doblete de Pablo Caballero maquilla el empate del Recre en Cartagena

De nada sirvió al Decano empezar fuerte el encuentro. Una jornada más el conjunto de Abel Gómez salió roto al terreno de juego. Un penalti dio esperanzas al Recre en el útimo minuto de partido. Una oportunidad de la que el Decano pudo sacar lo máximo pero en la primera mitad no fue capaz de arrancar y vio como el partido se le puso en contra antes de marcharse al descanso. Nada le vale al Recre a estas alturas del campeonato si no consigue los tres puntos. El empate es mejor que la derrota, sí. Pero no es suficiente. Este equipo sigue lejos de lo que se espera de él.

El Recre se pudo adelantar en el minuto seis con un gol de Josiel Núñez que no subió al marcador de La Manga Club por fuera de juego. Poco le duró la intensidad con la que saltó al verde, pasado el primer cuarto de hora de partido, De Santis adelantó a los locales en el marcador. La balanza se desequilibró, tocaba remar para dar la vuelta al luminoso. Palo al Decano en el minuto 17 del que trató de recomponerse Pablo Caballero que pudo hacer el empate con un remate de cabeza que se marchó por encima de la portería.

El conjunto de Abel Gómez no consiguió arrancar ante un conjunto que solo se acercó dos veces a portería. La primera entró y el segundo lo pudo hacer también De Santis pero su disparo se estrelló con el larguero de la portería de Rubén Gálvez. Pasada la media hora en La Manga Club, De Santis volvió a aparecer y en esta ocasión si acertó. Nuevo gol del Cartagena B. Todo en contra de un Recre, que una jornada más no demostraba nada sobre el terreno de juego.

Nada. El conjunto albiazul no supo reaccionar ante el filial del Cartagena que estaba cómodo en su campo y con la ventaja antes de marcharse a los vestuarios. El Decano se marchó al descanso con dos goles en contra pero pudieron ser más. Un nuevo Recre tenía que saltar al campo en los segundos 45 minutos si quería sacar algo positivo de su viaje a Murcia.

Abel Gómez desde la grada estudiaba los posibles movimientos en el once inicial para comenzar la segunda mitad con un nuevo aire. Saltaron Iago Díaz y Salinas al terreno de juego para refrescar al juego del Decano que salió enchufado en la segunda parte del encuentro. De nuevo, una jornada más, Pablo Caballero tuvo en sus botas el gol del Decano. El argentino recibió la bola de espaldas y a la media vuelta lo colocó en la escuadra del Cartagena B. El Pali acortaba ventaja con un golazo en el minuto 53 de partido.

Todo por delante tenía el Recre para equilibrar la balanza que en la primera mitad vio como se desequilibró y se le puso todo en contra. El plantel recreativista buscaba el segundo tanto que le hiciera conseguir un punto ante un rival que en la segunda parte cambió el tercio y el Recre comenzó a comerle el terreno. Iago Díaz lo intentó con un disparo que detuvo sin problemas Saldaña. Poco después, de nuevo Pablo Caballero, tras un centro de Nacho Heras que remató el argentino de cabeza pero el guardameta local atrapó el balón.

El Recre quería pero no podía. Con el tiempo en contra, el cuadro albiazul buscaba el empate pero no conseguía acercarse a la porteria rival para, al menos, conseguir tablas. En el último minuto, el colegiado señaló la pena máxima tras una falta de de Saldaña a Pablo Caballero, y fue el mismo argentino el que hizo el empate del Decano.

Un punto que sabe a poco pero que también da un poco de tranquilidad al cuadro albiazul que podría haber perdido al segunda plaza este domingo pendientes del resultado entre el San Roque de Lepe y el Yeclano Deportivo en territorio aurinegro.

Ficha técnica

Cartagena B: Saldaña, Antonio Sánchez, Uri, Nacho Pais, Djaka, De Pedro, Sergi Monteverde, Jeriel de Santis (Javi Fernández 72'), Luis Castillo, Teddy (Ayllón 87') y Diego Iglesias (Albiar (85')

Recreativo: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo (Nacho Heras 37'), Manu Galán, Bernardo (Iago Díaz 47'), Trapero, Chinchilla, Josiel Núñez, Pablo Caballero, Peter, Adrià Arjona y Javi Ajenjo (Salinas 47')

Goles: 1-0 De Santis (17'); 0-2 De Santis (32'); 2-1 Pablo Caballero (53')

Árbitro: Juan José Lidón Rocamora (colegio valenciano). Amonestó a Sergio Chinchilla (43'), Djaka (57'), Josiel Núñez (57'), Peter (67')

Incidencias: Presencia de aficionados recreativistas en las instalaciones deportivas de La Manga Club