Un vecino de Huelva gana un millón de euros al instante con un Rasca de la ONCE en Hipercor

Un vecino de Huelva ganó ayer un millón de euros con la modalidad del Rasca Mega Millonario de la ONCE, gracias a un boleto que le vendió Josefa Fernández, en su estand ubicado en el Hipercor del centro de Huelva.

Según informó la organización, Fernández, afiliada a la ONCE y vendedora desde 2013, vendió el boleto a las 11:55. "Estoy atacadita pero súper contenta, no todos los días se da un milloncito de euros", decía. La secuencia transcurrió en cuestión de segundos. Un cliente compró un Rasca de 10 euros, el Millonario de la ONCE, y al rascarlo le pidió a la vendedora que comprobara si había premio. Josefa se dio cuenta enseguida del premio que era y lo corroboró con el terminal punto de venta, que certificó que el cliente debía acudir a una entidad bancaria colaboradora para cobrarlo. En ese momento Josefa le dijo: "¿sabes lo que te ha tocado?, ¡un millón de euros!". Y al cliente, según relató Josefa, le cambió el color de la cara, se puso blanco y se marchó sin decir adiós".

A la vendedora no le dolió que el cliente no le agradeciera el premio, ya que se estaba igual de feliz. "A mí lo que me importa es que he sido yo la que he dado el premio y estoy súper contenta, la verdad", decía. "Llevaba varias semanas con la intuición de que iba a dar un premio grande y se lo decía aquí a los que me conocen de Hipercor, que me compraran porque iba a dar algo gordo, y mira...".

La organización señaló que se trata del premio más grande que ha dado esta lotería instantánea de la ONCE en Andalucía después del medio millón de euros dado en otro Rasca el pasado 26 de junio en la localidad almeriense de Almanzora.