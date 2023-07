18 de julio de 2003: El día en el que hubo en Huelva 18 incendios

El viernes 18 de julio de 2003, a primera hora de la tarde, se registraba en Huelva un primer incendio en un parque del casco urbano y un segundo en otra zona de la capital, quemándose hasta 2.000 metros cuadrados. Este fenómeno no se consideró algo fuera de lo normal, ya que en los períodos de verano es más común que se propague el fuego, debido a las altas temperaturas. No obstante, lo que los bomberos de Huelva no se esperaban es el intenso trabajo que iban a tener que llevar a cabo, ya que en menos de 24 horas se registraron otros 16 incendios en la ciudad.

Los seis camiones y 19 efectivos que componían las guardias tuvieron que estar en continua actividad desde la tarde del viernes hasta la del día siguiente, la del sábado, cuando finalmente se consiguieron extinguir todos los incendios. Hubo que lamentar un herido con quemaduras de primer grado en el incendio de un coche y numerosos daños materiales. Afortunadamente, nada excesivamente grave, ya que en su mayoría fueron incendios de pasto. No se descartaba la intencionalidad, aunque fuentes del servicio de extinción declararon que "no creían que hubiera una relación entre ellos".

El siniestro de mayor importancia se produjo en el Parque Moret, donde ardieron alrededor de 4.000 metros cuadrados de matorral y pasto. Este fuego, que se detectaba a las 13:30 del sábado 19 de julio, creó una mayor alerta por tratarse de una zona forestal, aunque gracias al trabajo de dos camiones autobomba y numerosos efectivos, sobre las 15:00 de la tarde se consiguió sofocar.

Aparte de este suceso, y de los dos primeros registrados al comenzar la tarde del viernes, sobre las nueve y media de la noche se daba una nueva alerta, cuando ardieron otros 100 metros cuadrados de pasto, de nuevo en otro parque. Una hora después se declaraba otro en un trigal de la periferia. El primer suceso de importancia del viernes comenzó a las 23:30, cuando se detectó fuego en un vertedero de neumáticos, provocándose la explosión de varias bombonas de gas y bidones de aceite. Los bomberos estuvieron más de dos horas trabajando hasta poder controlarlo.

Durante la noche y la mañana siguiente se sucedieron las alertas, algunas más leves y otras algo más graves, hasta sumar un total de 18. Desde el Ayuntamiento se reconoció que este número era "un poco alto", incluso para las fechas. De lo que no cupo ninguna duda fue de la gran labor que llevó a cabo el Cuerpo de Bomberos onubense, que un verano más, luchó intensamente para proteger a sus ciudadanos.