El día que los jóvenes de Huelva hicieron un macrobotellón de protesta en el Ayuntamiento

Hace hoy justo 19 años cientos de jóvenes onubenses se dieron cita a las puertas del Ayuntamiento de Huelva para reivindicar más seguridad durante la noche. Una protesta, que muy lejos de tratarse de una manifestación con pancartas se convirtió en un gran botellón en la Plaza de la Constitución. Un lugar céntrico que ya se encontraba preparado para la Navidad, que fue por una noche en la zona de botellón de la ciudad.

La Merced, donde normalmente los jóvenes ser reunían para llevar a cabo esta práctica, se quedó completamente desierta en una cita que se trasladó un solo día con el objetivo de que se reforzara notablemente la presencia policial durante la madrugada en el centro. Se trató de una convocatoria realizada por y para los jóvenes afectados en la que llegaron a sus móviles mensajes cortos y por correo electrónico con el objetivo de que todos reivindicaran la inseguridad que sienten.

En las páginas de este periódico se recoge como algunos declaraban que "en la Merced no es está nada cómodo", "la situación de Huelva por la noche es terrible", "nuestros hijos no pueden salir tranquilos" o "te da miedo hasta hablar por el móvil por la calle". Una situación que explotó con la supuesta llamada de un joven a la policía para que actuase en una pelea en la plaza pero no fue atendida. Las peleas, las botellas rotas o las amenazas se hicieron con la tónica general del lugar y por ello muchos se trasladaron hasta el Ayuntamiento para "realizar una llamada de atención a las autoridades, que hagan algo en contra de esta inseguridad".

Todos ellos acudieron a la cita con su correspondiente lote en el que no faltaban botellas de licores, vasos, bolsas de hielo y refrescos; pero el objetivo de esta protesta con carácter festivo era sobre todo "denunciar las agresiones que están a la orden del día". Una forma muy curiosa de reivindicar seguridad por lo jóvenes de Huelva y en la que los partidos políticos también tomaron su respectiva respuesta al respecto.