Huelva espera este fin de semana las primeras precipitaciones de septiembre

El próximo viernes, según la Aemet, podría acoger las primeras precipitaciones en Huelva después de cuatro meses sin que una gota aceche a la capital onubense.

De este modo, podrían llegar chubascos, aunque de forma muy reducida, al mediodía, pudiéndose prolongar hasta la tarde noche. Igualmente, las lluvias podrían continuar durante las primeras horas del sábado, aunque para el domingo no se espera que vuelvan a caer precipitaciones.

En lo que a las temperaturas se refiere, no se superarán los 30 grados durante todo el fin de semana. De hecho, durante las horas más frías de los días sábados y domingo se podría llegar hasta los 17 grados, una sensación térmica que no se ha alcanza desde que finalizara la primavera. No obstante, las temperaturas volverán a subir, aunque ligeramente, a partir del lunes, si bien es cierto que el calor propio del verano se esfuma.