Huelva se convierte en el epicentro de los vehículos aéreos no tripulados

Huelva ha acogido la presentación de la tercera edición de Emerdrone, el Congreso de drones en situaciones de emergencias simuladas y uso aplicado a la agricultura, “uno de los sectores productivos más importantes a nivel provincial al que la institución provincial siempre está apoyando a través de su Área de Innovación Agrícola”, como ha indicado el vicepresidente de Innovación Económica y Social, Juan Antonio García.

Nuevamente de la mano de la Diputación de Huelva y de la empresa Alaire Pilotos, en las dos ediciones anteriores, Emerdrone acogió a más de 400 profesionales y generó un impacto económico valorado en más de 500.000 euros, celebrado en Huelva de forma pionera “gracias a la atractiva propuesta que Alaire Pilotos nos presentó en 2019”, ha indicado el vicepresidente.

García ha citado algunas cifras del sector, señalando que “España se encuentra entre las 10 potencias mundiales y Andalucía, como segunda comunidad referente tanto en operadores como en pilotos; así, Huelva ha pasado en cuatro años a contar con 12 empresas de drones, pasando de tener poco más de un ciento de pilotos a 51.000 profesionales en menos de 7 años, una evolución que pone en valor la apuesta decidida por el desarrollo de esta actividad; además, de los más de 3.000 operadores nacionales, aproximadamente el 20% son andaluces.”

Como ha recordado el vicepresidente provincial, “la Diputación de Huelva muestra su acompañamiento al sector con iniciativas como esta, que enlaza con los objetivos diseñados para marcar el desarrollo presente y futuro de la provincia de Huelva con la apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación como motor de cambio socioeconómico; de hecho, nuestra presidenta, María Eugenia Limón, siempre hace referencia al que es uno de los ejes fundamentales de la gestión: Ayuntamientos, personas e innovación”.

García ha hecho hincapié en que “la institución provincial mantiene un contacto permanente con los drones y sus oportunidades a través de Blanca Vera, responsable de Alaire Pilotos que, recordemos, es una iniciativa empresarial que se incubó en nuestros viveros y que hoy forma parte del grupo de empresas instaladas en el Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación, beneficiándose del plus que presentan estas instalaciones que llevan incorporado el uso de parcelas exteriores para ensayos”.

Aqdemás, el vicepresidente de Innovación Económica y Social ha incidido en que “Huelva va a contar con el proyecto CEUS, el Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Áereos No Tripulados, previsto en el municipio de Moguer, con el objetivo de convertirse en el mejor Centro de Excelencia Europeo de Sistemas no Tripulados y en referencia internacional para aviones no tripulados, y hay que aprovechar esta sinergia que nos posiciona como provincia a la vanguardia de esta tecnología en un punto de partida para crecer y fortalecerse en el ámbito de esta actividad”.

García ha subrayado “la importancia que están adquiriendo los drones, convertidos en una herramienta esencial en campos tan diversos como la defensa, la seguridad y el salvamento, la prevención de incendios forestales, la logística, permitiendo una nueva vía de conexión con las zonas rurales, garantizando la cohesión social y territorial”.

Respecto al congreso, “se van a impartir conferencias, con 10 ponentes de más alto nivel de cualificación y vamos a contar con 7 talleres prácticos de emergencias para los profesionales; participan más de 11 empresas del sector en disciplinas tan diferentes como la seguridad, el salvamento, la protección de incendios y todo esto, de la mano de grandes profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional y empresas referentes del sector”, ha señalado.

El vicepresidente provincial ha subrayado que “seguimos en la línea marcada por esta Diputación, que tiene entre sus objetivos empoderar y dar visibilidad al tejido empresarial femenino de la provincia, por lo que contamos con una ponencia sobre el Programa NEOTEC Mujeres Emprendedoras, convocatoria que tiene como objetivo fomentar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales e incentivar el liderazgo de las mujeres en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Todo esto “lo convierten en un evento interesante y muy atractivo, con un número de personas inscritas que rondan los 300 profesionales de forma presencial, incorporando, además, el uso de herramientas tecnológicas de 4ª generación y plataformas online que la Diputación de Huelva pone a disposición del sector y que nos va a permitir la conexión desde cualquier dispositivo o bien a través del canal Youtube, y seguir en directo la exposición”, ha indicado García, destacando “el interés suscitado en Latinoamérica, aprovechando internet como un canal de conexión y exportación de conocimientos”.

Para la responsable de Alaire Pilotos, Blanca Vera, “esta tercera edición es muy importante para seguir poniendo los drones en el mapa gracias a la Diputación de Huelva, con novedades que lo van a hacer muy atractivo para los profesionales del sector y lo más importante: Huelva tiene espacio aéreo libre, lo que nos da la oportunidad no solo de escuchar qué se está haciendo, sino de verlo y probarlo”.

Respecto al primer día del congreso, Vera ha subrayado que “vamos a contar con la presencia de Marta Lestau, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que nos expondrá la nueva normativa a nivel europeo, frente a la anterior normativa estatal; tenemos también el apoyo de la FAMP, con difusión a través de todas las policías locales, y aportarán varias unidades de drones de la policía local; contaremos con la presencia de la Unidad Militar de Emergencia de Madrid y Protección Civil de Valdepeña; y habrá una ponencia sobre percepción e inteligencia artificial”.

Durante el segundo día del congreso, “expondremos la importancia de los drones en la agricultura en Andalucía; contaremos con las empresas Drones Cota y Nevado Hijos, empresas andaluzas muy punteras en tecnología; celebraremos talleres de estimulación cognitiva con realidad virtual; habrá demostración de fumigación, talleres de rescate en playas y vigilancia de las embarcaciones en los medios náuticos, esto último muy demandado, para lo que contaremos con la participación de Adrián Plazas, co-fundador de la empresa General Drones”, ha señalado Blanca Vera.

El congreso tendrá lugar los días 19 y 20 de abril en el Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación.