Huelva da la bienvenida a los estudiantes europeos de Erasmus+

Huelva dio ayer la bienvenida a los alumnos y profesores de distintos centros educativos de Alemania, Letonia, Italia y Países Bajos, que esta semana se encuentran en Huelva para participar en proyectos europeos (Erasmus+) de intercambios educativos, junto a los institutos La Rábida y Alonso Sánchez de la capital.

La delegada territorial de Educación y Deporte, Estela Villalba Valdayo, destacó en el encuentro el trabajo de los centros y de los docentes que llevan a cabo estos proyectos, con mucho esfuerzo y pensando siempre en la mejora de la calidad educativa. Asimismo, se dirigió al alumnado para recordarle la fantástica oportunidad que estos proyectos ofrecen para conocer otras culturas y relacionarse en un mundo cada vez más globalizado, "aprovechad estas experiencias, practicar el uso de otros idiomas y disfrutar de estos días al máximo, es el mejor consejo que os puedo dar".

Esta recepción se enmarca dentro de las actividades académicas y culturales que durante toda la semana los institutos tienen preparadas para sus homólogos europeos, entre los que destacan talleres, exhibiciones y visitas a lugares emblemáticos de la provincia.

El IES La Alonso Sánchez acoge estos días a 21 estudiantes llegados de Alemania, Letonia e Italia, en el marco de su proyecto Gender differences: understanding each other on different levels (Diferencias de género: comprensión mutua a distintos niveles), en el que participan 170 alumnos del instituto. Y el IES La Rábida recibe a 24 alumnos de Países Bajos e Italia que participan junto a 72 estudiantes del centro en el proyecto Meeting point: Leonardo da Vinci.

En la provincia de Huelva, un total de 28 centros de Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas participan en proyectos Erasmus+ durante este curso 2019/2020. Junto a estos, 33 centros participan en proyectos Erasmus+ de Formación Profesional. Todos ellos permiten la movilidad a distintos puntos de Europa, de alumnado y docentes por motivo de aprendizaje. Además, un total de 106 centros educativos imparten enseñanza bilingüe en inglés, francés y portugués.

La responsable de Educación en la provincia destacó la apuesta de la Consejería por la internacionalización, "buena prueba de ello es la creación de la red pública de centros de Bachillerato Internacional, de la que va a formar parte el IES Diego de Guzmán y Quesada".

Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, recepcionó a los estudiantes y profesores europeos que participan en el proyecto del IES Alonso Sánchez, acompañados por el director del centro, Miguel Ángel Vinagre Lobo, así como por los estudiantes de la capital con los que van a realizar este intercambio y sus profesores.

Cruz les deseó "una feliz estancia en una ciudad con historia, cálida, con muchas horas de sol, rica gastronomía y con una gran hospitalidad".

En el Salón de Plenos de la Diputación, los 45 participantes en Erasmus+ –que van a disfrutar de una semana de visitas por la provincia, trasladándose también a Sevilla– fueron recibidos por la vicepresidenta de Territorio Inteligente, María Eugenia Limón, y el diputado de Territorio Inteligente, Salvador Gómez.

El proyecto, cofinanciado por el Proyecto Erasmus + de la Unión Europea y coordinado por un centro de secundaria de Viersen (Alemania), trata sobre la educación en género, tiene una duración de dos cursos y en él participan, además del centro alemán y el onubense IES Alonso Sánchez, otros dos de Italia y Letonia, respectivamente.

Se trata del cuarto proyecto en el que la Diputación de Huelva, a través del Centro de Información Europea Europe Direct Huelva, colabora con el IES Alonso Sánchez en el marco de este programa. Esta colaboración tiene un marcado carácter institucional, al ser la Presidencia de la Diputación quien recibe a los participantes en estos proyectos, una vez que llegan a nuestra provincia. Limón destacó "la importancia de un proyecto como este, tan estrechamente relacionado con la perspectiva de género y los jóvenes".