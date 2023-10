La actriz de Huelva Luichi Macías participa en la nueva serie de Prime Video 'Urban, la vida es nuestra'

El talento de Huelva se ve reflejado estos días en la pequeña pantalla gracias a la nueva serie de Amazon Prime 'Urban, la vida es nuestra'. Una ficción rodada en Málaga y producida por Mediaset España, en la que participa la actriz onubense Luichi Macías.

En la ficción, que se rodó a principios del 2023 y comenzó a emitirse el 4 de octubre, Luichi da vida a Esther, la madre de Janett (una de las protagonistas, interpretada por la actriz Asia Ortega) y los espectadores podrán verla en acción en todos los capítulos de la serie.

"La serie aborda el tema de los fracasos, las traiciones y lo que supone la búsqueda del éxito y la fama", cuenta la onubense. Todo, explica, desde "la parte más real de lo que supone ese camino hacia los sueños". Luichi es la madre de una de las protagonistas que luchan por conseguir su pasión. "Es una madre soltera, a la que le ha costado mucho salir adelante y que no termina de apoyar a su hija porque sabe que el camino que ha elegido conlleva mucho sufrimiento. Cree que los sueños no pagan las facturas y con ese realismo actúa hacia su hija".

Para la de Huelva su paso por esta serie ha sido "un regalo". "Ha sido fantástico actuar con un elenco artístico del más alto nivel y con un equipo técnico tan bueno. Me he sentido muy cuidada", celebra. Sin embargo, no es el único proyecto audiovisual de alcance nacional en el que participa la actriz, ya que también ha formado parte de grandes producciones como 'Mar de plástico', 'El Ministerio del Tiempo', 'El secreto de Puente Viejo' o 'Acacias 38', entre otras.

Necesitamos más veteranas en el cine

Tras su paso por 'Urban. La vida es nuestra', Luichi Macías continúa inmersa en el mundo de la interpretación con nuevos proyectos. "Estoy pendiente de estrenar la película 'Se acabó la fiesta', de la directora Elena Manrique, coproducida por La Claqueta, y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva acaba de seleccionarme el documental 'Explantadas', dentro de la Sección Pantalla Huelva. Un documental sobre el síndrome de ASIA, la enfermedad de los implantes", adelanta.

Además, la actriz, que forma parte de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), participa en la campaña Actrices sin fecha de caducidad, para visibilizar el papel de las actrices veteranas en el cine, en un momento en el que, dice, "se cuentan muchas historias de jóvenes y se echa en falta ese otro cine con el que las personas de una edad más avanzada puedan sentirse identificadas". Lo ideal, asegura la actriz, "es que todos, jóvenes y mayores, podamos unirnos y dar vida a historias con la que conecten personas de cualquier edad".

Urban, la vida es nuestra

La ficción narra el viaje de dos chicas radicalmente distintas y soñadoras que emprenden juntas un viaje para huir de sus presentes y tratar de triunfar en la música urbana.

La serie, creada y desarrollada por Nico Frasquet, Amanda Encinas, Paloma Rando y Carlos del Hoyo, está basada en una idea original de Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno.

Producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media (Entrevías, Patria), 'Urban. La vida es nuestra' contará con seis episodios de 50 minutos de duración.

"Unidas por el destino, Lola (María Pedraza) y Yanet (Asia Ortega) se embarcarán en un viaje a Málaga que será al mismo tiempo la huida de ambas de un presente complicado y un futuro más que incierto. Allí coincidirán con Patrick (Bernardo Flores), un joven de barrio que ya despunta en la música urbana y está cerca de triunfar.

Los tres protagonistas se verán inmersos en un triángulo amoroso, traiciones y noches sin fin donde el ego, el amor, la rivalidad y las cuentas pendientes marcarán los acontecimientos de esa nueva vida en la que tendrán que decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para lograr sus objetivos", reza la sinopsis oficial.