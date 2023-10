Confirmadas las seis primeras películas de la Sección Oficial del Festival de Cine de Huelva

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que celebrará su 49 edición del 10 al 18 de noviembre, ha desvelado seis de las películas que competirán por el Colón de Oro dentro de la Sección Oficial de Largometrajes. Se trata de los títulos Power Alley (Levante), de Lillah Halla (Brasil, 2023), reciente ganadora del premio Fripesci en el Festival de Cannes y triunfadora absoluta en el Festival de Biarritz; A cielo abierto (México, España, 2023), dirigida por los hermanos Arriaga, Mariana y Santiago, estrenada en el reciente Festival de Venecia; Adolfo, de la directora Sofía Auza (México, Estados Unidos, 2023), ganadora del Oso de Cristal en la última Berlinale; Boca Chica, de Gabriella A. Moses (República Dominicana, 2023), premiada en el Festival de Tribeca; The Buriti Flower, codirigida por Joao Salaviza y Renée Nader Messora (Portugal, Brasil, 2023), merecedora del Premio al Mejor Reparto en el Festival de Cannes; y Valentina o la serenidad, de la realizadora Ángeles Cruz (México, 2023), seleccionada en el Festival de Toronto.

Los títulos citados, que tendrán en Huelva su première europea o española, suponen una representativa muestra del panorama cinematográfico iberoamericano más actual e innovador, pues entre las películas hay producciones de Brasil, Portugal, México y República Dominicana. Producciones que han tenido un notable paso por festivales internacionales como Cannes, Berlín, Estocolmo, Biarritz, Tribeca, Morelia o Toronto, entre otros. Además, todas cuentan con mujeres al frente de la dirección, en dos de ellas como codirectoras, en un claro ejemplo de la vanguardia que lideran las mujeres en la industria cinematográfica iberoamericana.

La realizadora brasileña Lillah Halla llega al Festival de Cine de Huelva con su primer largometraje de ficción, Power Alley (Levante) (Brasil, 2023), un film que ha despertado un vivo interés tras su exitoso paso por Cannes, donde obtuvo el codiciado premio de la crítica internacional Fripesci, y Biarritz, donde se alzó con el máximo galardón, el Abrazo de Oro a la mejor película. Con un elenco encabezado por Ayomi Domenica Dias, Loro Bardot y Grace Passô, la cinta aborda la delicada decisión vital que debe tomar una joven y prometedora jugadora de voleibol, justo cuando se encuentra a punto de recibir una beca que cambiará su vida. Lillah Halla es una cineasta brasileña egresada de la EICTV de Cuba. Su cortometraje Menarca (2020) fue uno de los diez seleccionados en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, y fue premiado en TIFF -Tirana (2021), Toulouse (2021), Kurzfilmtage Winterthur (2020) y Curta Cinema (2020).

Los mexicanos Mariana y Santiago Arriaga traen al Festival de Huelva la película A cielo abierto (2023), una coproducción entre México y España que supone el primer largometraje en la carrera de ambos. El film, protagonizado por Federica García, Máximo Hollander y Theo Goldín, fue escrito a los 35 años por el prestigioso y multipremiado escritor y cineasta Guillermo Arriaga (guionista de la trilogía Amores perros, 21 gramos y Babel, entre otros), casi con la misma edad que sus hijos que, hoy, la dirigen. La historia bucea en un viaje en busca de reparación de dos hermanos adolescentes y su hermanastra, a la que acaban de conocer. Los hermanos Arriaga filman desde 2016, contando en su nómina con títulos como Hora Cero, B-167-980-098 y Libre de Culpa. Estas dos últimas películas fueron nominadas al Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La coproducción entre México y Estados Unidos Adolfo (2023) desembarca en la Sección Oficial del Festival de Huelva de la mano de la joven realizadora mexicana Sofía Auza, quien firma su opera prima. Una cinta que también ha suscitado un gran interés tras recibir el Oso de Cristal a la Mejor Película en la categoría Generation14Plus en la Berlinale y el Caballo de Bronce a la Mejor Película en el Festival de Estocolmo, además de participar en Seattle Film Festival, TIFF New Wave y en FICG38 de Guadalajara. Protagonizada por Rocío de la Mañana y Daniel García Treviño, el guión narra el momento en el que Momo, Hugo y Adolfo, uno de los personajes más inesperados de esta historia, se encuentran una noche mientras van en direcciones opuestas. Su peculiar encuentro no solo cambiará mágicamente el curso de sus vidas, sino que también los alentará a abrazar cálidamente la belleza de lo inesperado.

El film Boca Chica (República Dominicana, 2023) es la apuesta con la que la realizadora Gabriella A. Moses compite en el Festival de Huelva, presentando su primer largometraje. La cineasta neoyorquina de origen dominicano trae al certamen onubense un trabajo que sigue los pasos de una niña de 12 años cuyos sueños están ensombrecidos por los efectos más indeseables del turismo del país. La película aborda la situación de las menores a través de Desi, interpretada por Scarlet Camilo, que aspira a ser cantante, pero va entendiendo que convertirse en mujer acarrea unas imposiciones y expectativas con las que no se siente cómoda. El debut de Gabriella A. Moses en la dirección ya ha recibido el premio Norah Ephron en el Festival de Tribeca.

Los directores João Salaviza y Renée Nader Messora llegan al Festival de Huelva con The buriti flower (Portugal, Brasil, 2023), una cinta que ha ganado el premio al Mejor Reparto Un Certain Regard en el Festival de Cannes y en la que Patpro, a través de los ojos de su hija, pasará por tres períodos de la historia de los Krahô, su pueblo indígena, en el corazón de la selva brasileña. Ambos realizadores han codirigido anteriormente Los muertos y los demás (2018), que recibió el Premio Especial del Jurado en Cannes. En el caso de Salaviza, también ha dirigido el largometraje Mountain y los cortos Arena (Palma de Oro en Cannes 2009), Rafa (Oso de Oro en la Berlinale 2012) y High cities of bones (2017) y Russa (2018), ambos estrenados en la Competición Oficial de la Berlinale.

Desde México llega a la Sección Oficial del Festival de Huelva Valentina o la serenidad (2023), segundo largometraje de la realizadora Ángeles Cruz. La película, cuyo elenco encabezan Danae Ahuja Aparicio, Myriam Bravo y Alexander Gadiel Mendoza, es una mirada íntima a las profundidades de la pérdida y al poder curativo del amor verdadero a través de la historia de la joven Valentina, quien pone todo su empeño en colmar una reciente pérdida. Un film que se ha estrenado en el Festival de Toronto y en el Festival de Morelia.