“En Huelva tengo la sensación de que estoy mucho más viva que en Japón”

¿Qué motivos le puede llevar a una chica japonesa de Osaka a cruzarse el mundo para estudiar en la Universidad de Huelva? 11.116 kilómetros y unas semanas después, Akari Yumoto no dudaría en quedarse a vivir para siempre en la capital onubense, por sus espacios abiertos, porque la gente aquí “es más relajada”, porque no tenemos terremotos ni ciclones y, porque ha descubierto la tortilla de patatas.

–¿Qué carrera vas a estudiar en la Universidad de Huelva?

–Mi carrera es International General Business. Este grado no existe con este nombre en España. Lo único que se le asemeja es Administración y Dirección de Empresas (ADE).

–¿Por qué entre todos los sitios que podías elegir del mundo te decidiste por Huelva para estudiar?

–Tenía muchas opciones pero mi universidad, que se llama Otemon Gabuin University, tiene un convenio con la Universidad de Huelva. También mi hermana mayor estuvo un año viajando por España y estuvo en Huelva. Ella fue quien me recomendó que viniera a estudiar aquí. Le pareció un sitio con mucho encanto donde la gente es muy amable. Había oído hablar de Sevilla pero prefería algo más pequeño y familiar.

–¿Cómo se ha tomado tu familia que recorras medio mundo?

–Mi madre pensó que sería muy beneficioso para mí y para mi crecimiento personal estar tan lejos de casa.

–¿Cómo han sido los tramites?

–Un poco difíciles. Desde obtener el visado, organizar el vuelo, el alojamiento y sobre todo aprender español desde el minuto uno. De momento, vivo con una señora que es profesora de inglés y eso me ayuda a poder comunicarme aunque muy pronto cambiaremos al castellano. Ella me ayuda mucho.

-¿Cuál es la primera impresión de estos días?

–Huelva es más grande de lo que pensaba. Me la habían descrito como una ciudad muy muy pequeña. La gente es muy agradable y simpática, siempre está dispuesta a ayudar. Comparado con Japón donde la gente vive muy deprisa y no somos tan acogedores como aquí. Depende de la región de Japón a la que vayas, la gente puede ser más acogedora o menos. En Tokio y Osaka, desde donde yo vengo, desde luego no. Los japoneses son más fríos y poco expresivos. La gente en Huelva es muy relajada.

–¿Qué es lo que te está resultando más fácil y más difícil?

–Lo más fácil el sistema de transporte público, los autobuses de circunvalación. Lo encuentro muy divertido dar vueltas y vueltas en bus. Lo más difícil es comunicarme en español.

–Y tuviste un pequeño problema nada más llegar...

–Llegué el 3 de septiembre y al día siguiente, a las 11 de la mañana, me quedé sin tarjeta de crédito porque se la tragó el cajero automático del banco. La reacción de mi casera, la única persona que conocía en Huelva, fue que no me preocupara y que eso es algo que puede ocurrirte, que no había problema y me llevó a comprar al supermercado. Esa situación en Japón hubiera sido totalmente estresante para un japonés, porque hubiera creado mucha desconfianza desde el inicio, aquí todo es diferente.

–¿Van a venir a verte tus amigos o familiares?

–Imposible. Están todos trabajando o estudiando. No tendré visitas hasta el 4 de febrero que me marcho para Japón.

–¿Después de estos primeros días, te has planteado si vivirías en España?

–Sí. Por lo que he visto hasta ahora sí viviría en España pero hay que hablar español. En Japón hay muchos desastres naturales... ciclones, tifones, terremoto, maremotos....

–¿Qué diferencias hay entre la Universidad de Huelva y las escuelas de Japón?

–Aún no lo sé muy bien. Sólo he asistido a unas cuantas clases. Lo que sí me llama la atención es el espacio. Tanto La Merced como El Carmen disponen de grandes espacios para los alumnos tanto en clases como en cafetería, jardines, etc.... En Japón no hay espacio para nada.

–¿Y las principales diferencias entre los japoneses y los españoles?

–En Japón la vida se hace mucho más en casa, somos mucho más cerrados. En España se vive en la calle, en las ciudades hay alegría. ¡En Huelva me da la sensación de que estoy viva!

–¿En el tiempo que llevas aquí, cuál es tu plato de comida favorito?

–La tortilla de patatas y los altramuces.