El Hospital Juan Ramón Jiménez es uno de los primeros en forma a cirujanos en endoscopia intraoperatoria

El Hospital Juan Ramón Jiménez es uno de los primeros centro españoles aplicar y formar sobre la endoscopia diagnóstica intraoperatoria. Una técnica experimentada llevada a cabo por la Unidad de Cirugía Esófago-Gástrica del centro, que está formando esta semana a especialistas en cirugía del país tras ser designada por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como sede para la formación y capacitación a nivel nacional en esta disciplina.

Los cirujanos del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez utilizan la endoscopia intraoperatoria en patologías de esófago y estómago, así como en cirugía de la obesidad, complementando a los procedimientos quirúrgicos habituales y aportando un plus en la efectividad y la seguridad de estas intervenciones.

La técnica, realizada por los propios cirujanos durante la intervención, permite identificar las lesiones de forma conjunta tanto por vía endoscópica (objeto del curso) como laparoscópica, lo que garantiza la localización y la identificación exacta de los límites precisos de las lesiones, reduciendo la agresión del acto quirúrgico y evitando la extirpación de tejido no afectado. Asimismo, permite visualizar la reconstrucción realizada por ambas vías, potenciando la seguridad.

Este curso, al que han acudido especialistas de hospitales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Jaén para ser formados, cuenta con varias sesiones prácticas además de la obligada formación teórica, en las que realizan endoscopias in situ ayudados de vísceras animales.

El servicio de Cirugía del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, dirigido por el doctor Rafael Balongo, ha sido uno de los primeros en España en implantar esta técnica en beneficio de los pacientes de Huelva.

Para ello, se promovió la formación y la acreditación necesaria de la doctora Rocío Pérez, quien realizó estancias formativas en The Cancer Institute Hospital of Japanese Foundation for Cancer Research en Tokio, Japón, centro de referencia de este tipo de cirugía en Asia donde la incidencia de esta patología es máxima.

Para implementar el uso de la endoscopia flexible intraoperatoria en los procedimientos quirúrgicos realizados por la Unidad de Cirugía Esófago-Gástrica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, completó su formación avalada por la Asociación Española de Cirujanos, con el reconocido doctor Diego Juzgado en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y posteriormente contó con el apoyo de la doctora Ana Bejarano, jefa del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

En la actividad formativa celebrada esta semana han participado destacados ponentes, entre ellos, el mencionado doctor Diego Juzgado y el doctor I. Satoshi, de la Unidad de Cirugía Gástrica del referido JFCR Hospital de Tokio. La realización de la endoscopia intraoperatoria por cirujanos está completamente extendida en países como EEUU, Canadá, Australia y Japón.

Con esta actividad reglada en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, los asistentes inician la primera fase del programa formativo, que completarán posteriormente en sus respectivos Hospitales con el apoyo y compromiso del servicio de Aparato Digestivo de cada centro correspondiente.