Gritos xenófobos en una concentración espontánea frente a la sede del PSOE provincial

La nota negativa sobre la manifestación pacífica que se ha desarrollado frente al Ayuntamiento de Huelva para mostrar disconformidad con la Ley de Amnistía y las negociaciones por la investidura, la ha puesto un grupo de una decena de personas que, al concluir la concentración, y tras lanzar proclamas racistas y xenófobas, se han dirigido a la sede provincial del PSOE de Huelva para continuar allí la concentración.

La Policía Nacional logró controlar a este grupo y no se desarrollaron actos de naturaleza violenta, más allá de la propia violencia verbal sobre colectivos minoritarios, como personas migrantes ("¡Moros no, España no es un zoo!") o frente a ciudadanos de otras regiones ("¡Putos catalanes!, ¡A por ellos!"). En alguna ocasión ha podido escucharse el Cara al sol, el himno de la Falange Española.

Junto a ellas, una parte de los manifestantes, -entre mil y dos mil personas, según varios agentes consultados- se han unido a la nueva concentración espontánea frente a las instalaciones socialistas de la calle La Palma, ataviados con banderas de Vox, y donde se han podido escuchar nuevamente proclamas en favor de la unidad de España y gritos que se han convertido en un clásico de los movimientos de ultraderecha en los últimos meses, como "¡Que te vote Txapote!" y "¡Puigdemont a prisión!".

La nueva concentración se ha desarrollado durante más de una hora en los alrededores de la sede del PSOE sin que ni la sede, ni los alrededores sufriesen ningún daño. Tampoco la Policía, que mantuvo durante toda el tiempo de la concentración el cordón de seguridad, tuvo que intervenir para frenar ningún tipo de agresión.