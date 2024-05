El Gran Teatro de Huelva renueva sus equipos de climatización de cubierta después de más de tres décadas

El Gran Teatro de Huelva estrena sus equipos de climatización después de finalizar las obras para la renovación de los mismos, visitados este lunes por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda y el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano.

Con un presupuesto de 278.000 euros, las obras han permitido sustituir los actuales equipos de climatización de cubierta con una antigüedad superior a las tres décadas, por una nueva maquinaria que mejora la calificación energética de la instalación, lo que permite un importante ahorro energético. La eficiencia de dichos equipos al igual que su funcionamiento era "muy precaria, produciendo continúas paradas e implicando un consumo energético excesivo, al margen del incumplimiento de las condiciones de salubridad exigidas en la actualidad, tanto por la cantidad de aire a renovar como por la filtración del mismo", aseguran desde el Consistorio. Tras la obra se ha pasado de una calificación F a C en consumo de energía primaria no renovable y de la E a la C en emisiones de dióxido de carbono.

Con el nuevo sistema, se gana no solo en ahorro energético, sino también en salubridad y confort, gracias a las mejoras técnicas en aspectos como la recuperación de calor, freecolling, regulación de caudal por sonda de CO2 para control de la calidad del aire y ventiladores plug-fan. En definitiva, la intervención ha permitido modernizar y adaptar la climatización del Gran Teatro a sus necesidades actuales a través de una modificación a nivel de la central de producción térmica, manteniendo la instalación actual de distribución y sin afectar las estancias interiores, obteniendo mayores garantías de seguridad y de ahorro energético.

En palabras de Pilar Miranda se trata de “una actuación fruto de una nueva alianza entre instituciones, donde la coordinación entre los técnicos municipales y provinciales y la constructora encargada del proyecto ha sido fundamental para ganar en confort, salubridad y ahorro energético manteniendo en todo momento la programación cultural y el servicio a los onubenses”.

Pilar Miranda agradece así “una actuación que redunda directamente en el bienestar de los onubenses y en seguir avanzando en una Huelva cada vez más sostenible” recordando que la falta de climatización en los edificios municipales “es una de las principales carencias que nos encontramos al llegar al Ayuntamiento, graves defectos en los sistemas de calefacción y aire acondicionado, equipos obsoletos que afectan gravemente a la salud de los trabajadores municipales y a los usuarios, a los que no podemos prestar un servicio adecuado”. Ahora, “gracias a la Diputación de Huelva, hemos solucionado este problema en el Gran Teatro, como ya hicimos el Palacio de Congresos de la Casa Colón a principios de año, teniendo los principales centros culturales de la ciudad bien acondicionados para ofrecer una programación de calidad y también a disposición del talento onubense, porque a partir de ahora, no sólo los espectadores, también los artistas, los grupos, asociaciones y entidades de toda índole, junto a nuestros trabajadores municipales, podrán disfrutar de bienestar y confort en estas instalaciones”.

Por su parte, David Toscano, insistió “en la colaboración y la coordinación entre el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación para llevar a cabo un proyecto que además del bienestar de los usuarios del Gran teatro va a redundar en la mejora del medioambiente porque el cambio de los sistemas supone un importante ahorro energético y un cambio de calificación tanto de consumo como de emisiones”. Además, el presidente felicitó y agradeció “el buen hacer de todos los participantes para poder ejecutar la obra en tiempo récord y con las mínimas molestias, a pesar de estar situada en pleno Centro de la ciudad, en el entramado peatonal y manteniendo el servicio a los ciudadanos”.

La actuación se enmarca dentro de las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Vive tu Ría- Rías de Huelva 2020 (Rías del Tinto y Odiel), cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).