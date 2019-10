Gota a Gota 20 octubre

El pregonero 2020

Al igual que todos los años felicitamos al pregonero de la Semana Santa, en esta ocasión no íbamos a ser menos. Por ello, vaya nuestro saludo muy cordial a nuestro compañero Eduardo Sugrañes, que será quien pregone la Semana Santa 2020. Una buena forma de retomar aquí las páginas dominicales de cofradías que nos acercarán a la Cuaresma.

La Soledad y la capilla

La Hermandad de la Soledad que está en la celebración de su 75 aniversario de la segregación de la del Nazareno, ha decidido en cabildo rechazar el ofrecimiento de trasladarse a la capilla del Sagrario.

La subida de los palcos

Como siempre con la subida de palcos hay marejadilla. Ahora pasan de 200 a 240 euros, un 20% más que esta última Semana Santa. Aunque ya se adelanta que habrá Carrera Oficial en la Madrugada.

Un coche para el día 22

La parroquia de la Inmaculada Concepción anda echándole imaginación para seguir pagando la restauración del templo, después de que sufriera los efectos de la construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona. Así que aunque sortee un coche no es para comprar un San Cristóbal, que ya la parroquia está muy completita de hermandades.

Los estatutos pendientes

La verdad que después de tantas depuraciones, vueltas y vueltas no hay quien entienda que los estatutos no se aprueben cuando se recogieron las últimas enmiendas. Más cuando parece solucionado lo del Nazareno y la Carrera Oficial. En cuanto al Resucitado es evidente que es una hermandad de Semana Santa y no se puede estar en otros discursos. Así que habrá que esperar que la última reunión del director espiritual con hermano mayores sirva para desbloquear esto. Al menos que no se vea como un adelanto de precampaña electoral. Deberían estar aprobados antes de fin de año.