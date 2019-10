José Manuel Barral espera plantear un nuevo borrador de estatutos del Consejo

José Manuel Barral, director espiritual del Consejo de Hermandades, se encuentra “contento” por la reunión mantenida con los hermanos mayores para abordar de nuevo los estatutos, tras el último rechazo al borrador presentado en el pleno de apertura del curso cofrade.

“Estuvieron un buen número de hermanos mayores, no era para que justificaran su voto, sino para que se manifestaran sobre el borrador”, señala Barral. Por su parte el presidente del Consejo, Antonio González, consultado por este periódico sobre la reunión, ha manifestado que le parece “muy bien” este encuentro, “porque forma parte de su obligación como director espiritual”. González se muestra “encantad, eso es bueno, ver las aportaciones de ideas y recoger las inquietudes que puedan tener los hermanos mayores”.

José Manuel Barral destaca “el buen ambiente de diálogo, la aportación de sugerencias y, a partir de ahí, comenzará mi trabajo personal de revisar algunas alegaciones”. Se refiere también a las aportadas por las hermandades de la Redención y del santo Entierro, “que necesito revisar y contrastar con el borrador final”.Uno de los puntos en los que indica que se revisará es el de la incorporación de Resucitado, “en cuanto a cómo hacerla en su pertenencia al Consejo de la Semana Santa, y me dieron ideas para contemplarlo en los estatutos que me llevará a una reflexión sobre este tema”.

En cuanto al Nazareno y su paso o no por la Carrera Oficial entiende que está resuelto como se ha planteado. Si no hace el recorrido oficial no recibirá la ayuda por la venta de palcos. Entiende que “es una solución buena porque no da lugar a más dispensas”. En este aspecto indica que “no ha habido ninguna queja”.

Al mismo tiempo anunció a los hermanos mayores presentes que se reunirá con la comisión que ha abordado la reforma de los estatutos, así como con el secretario del Consejo de Hermandades, que recibió las alegaciones anteriores.

Ahora se espera que tras ese análisis final se pueda volver a presentar un nuevo proyecto y se sometan a la votación de los hermanos mayores.

José Manuel Barral destaca que las aportaciones recibidas ayudarán a mejorar el borrador.