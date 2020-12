El Gordo de la Lotería de Navidad deja en Punta Umbría 240 millones de euros

Estos son los números del día: 72897, 600 y 240. Son las cifras que desde ayer siempre van a recordar en Punta Umbría, en un año, el 2020, que la mayoría va a tardar en olvidar. Se trata de los números que corresponden al décimo premiado en el sorteo de la Lotería de Navidad, el 72897, del que se han vendido 600 billetes en la localidad costera, lo que equivale a un reparto de 240 millones de euros entre los agraciados.

Así, la suerte del Gordo 2020, que ha sido un poco perezoso en salir, ha llegado a Punta Umbría de la mano de Carolina Vázquez, la lotera de la Avenida de Andalucía de la localidad, quien se ha mostrado muy emocionada,”nos hemos enterado cuando han comenzado a llamarme para decírmelo y no me lo creía, estamos super contentas y muy felices de poder repartir este premio en un año que ha sido tan complicado para todos, por lo que esperamos que esto sirva para ayudar, hacía falta un empujoncito”.

Carolina pertenece a una familia de gran tradición como loteros, “esta administración la fundó mi abuelo hace cincuenta años”, pero no ha sido hasta la tercera generación que la suerte les ha permitido entregar un premio tan importante. Y es que se trata del mayor premio que ha caído en la provincia en toda la historia, tal y como ha corroborado Antonio Delgado, de la administración provincial de Loterías del Estado. El responsable de Loterías en Huelva también se ha mostrado muy feliz de que este premio haya caído en Punta Umbría, y al mismo tiempo ha querido felicitar a Carolina por su trabajo durante todo el año, “ya que, como muchos sectores, también estamos atravesando una situación complicada y es bonito que este año tan difícil sea el que la Lotería de Navidad ha dejado más premios importantes que nunca en Huelva”.

De todos es conocido el carácter eminentemente turístico de Punta Umbría, por lo que en este sentido muchos de los 600 décimos vendidos se han repartido por toda España, “este verano vendimos bastante y ya nos han llamado de varios sitios de la provincia, de Córdoba, de Navarra, que se llevaron décimos de aquí, muy emocionados y felices, algunos hasta llorando, aunque esperamos también haber dejado un buen pellizco en el pueblo”, ha comentado Carolina. Pero este sigue siendo un gran misterio ya que en el día de ayer tan sólo un par de los ganadores decidieron acercarse hasta la administración de lotería para compartir su suerte.

Uno de los agraciados ha sido Luis Fortes, a quien sus vecinos han dado un cariñoso aplauso cuando se han enterado de que era uno de los propietarios de un billete ganador y que se ha fundido en un abrazo con las dos loteras a las que debe su cambio de suerte. Abrumado por la situación y por el revuelo de cámaras y micrófonos que le perseguía, Luis apenas ha sido capaz de articular alguna palabra, pero el brillo en sus ojos le delataba y apenas podía contener la emoción.

Sin duda ha sido un día grande para Punta Umbría y como tal, la alcaldesa de la localidad, Aurora Águedo, se ha mostrado eufórica nada más conocer que su pueblo había sido agraciado con El Gordo de la Lotería de Navidad. La alcaldesa se ha acordado de todos los que durante este año lo han pasado mal en Punta Umbría, “ya que ha hemos pasado un año muy malo por la paralización del sector turístico y el Covid-19”.

Igualmente, Águedo ha destacado que “es la primera vez que El Gordo cae en Punta Umbría”, y considera que los 240 millones de euros vendidos “van a venir muy bien, así que esperamos que esto sea el repunte de todo lo bueno que está por llegar”.

Durante toda la mañana han sido muchos los vecinos que se han acercado hasta la administración de lotería para compartir la alegría del momento y, como manda la tradición, las botellas de champán y los brindis se han sucedido a lo largo del día. Porque ayer era un día para celebrar y “olvidar por un rato todo lo malo que hemos pasado este año, que ha sido muy complicado y aunque a mí no me haya tocado nada me alegro por mis vecinos”, ha comentado una de las puntaumbrieñas que se encontraba en los alrededores.

Y es que ese es el espíritu de la Lotería de Navidad. El compartir y el alegrarse por el premiado, aunque casi no le conozcas. Porque la felicidad es contagiosa y cada año, en las administraciones de lotería agraciadas se repiten los mismos gestos, este año con abrazos un poco mas tímidos de los habitual a causa de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el coronavirus, pero con los mismo ojos llenos de lágrimas y aunque tapadas por las mascarillas en esta ocasión, con las mismas sonrisas.

Huelva nunca había sido una provincia muy agraciada en el sorteo de la Lotería de Navidad, pero la suerte, o quizás el caprichoso destino, ha querido que el año más difícil, el que más falta hace, caigan en la provincia los mayores premios de toda la historia.