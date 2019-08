'Gears 5' tendrá su propia Edición Limitada de Xbox One X

Apenas resta un mes para que Gears 5 se estrene, y Microsoft ha querido celebrar la cuenta atrás con un anuncio que pondrá los dientes largos a los fans de la saga: una Edición Limitada de Xbox One X con motivos del juego.

Esta Xbox One X Gears 5 Limited Edition incluye la consola Xbox One X de 1 Tb con diseño exclusivo del augurio sumergido en el hielo y un mando inalámbrico Kait Diaz Limited Edition, este último que podrá comprarse por separado al precio de 69,99€ desde el 20 de agosto.

Adicionalmente se incluyen también los cinco juegos de la colección Gears of War, un mes de Xbox Game Pass y Xbox Live Gold y skins especiales. Los juegos son: Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War 4 y Gears 5 Ultimate Edition.

Se pondrá a la venta el próximo 6 de septiembre al precio de 499,99€ y en exclusiva para las tiendas GAME.