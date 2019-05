Gavilán ya no estará solo en el salón de plenos

Un hotel de la Alameda Sundheim fue el lugar escogido por la Mesa de la Ría para realizar el seguimiento del escrutinio y los resultados. Un buen grupo de miembros de la candidatura que se presentaba por esta formación, así como simpatizantes se dieron cita en una de las salas de este hotel.Es una formación relativamente joven pero que ya cuenta con personas curtidas en las lides de este movimiento netamente onubense.

La evolución que experimentaron los seguidores de la Mesa durante las horas inmediatamente después del cierre de los colegios electorales, fue curiosa. Lo cierto es que con un escrutinio moderadamente poco avanzado, la Mesa ya marcaba dos concejales. Esto suponía nada menos que un aumento más que significativo pues se pasaba de 1 que es lo que ha tenido en la legislatura hace poco terminada, a 2. Llamó la atención que la evidencia de los dos concejales no era recibida con la suficiente alegría que se podía esperar, viendo los resultados desde un punto de vista meramente objetivo.

Lo que sí es cierto es que desde un principio, el número uno de la lista y que ha sido concejal en la pasada legislatura,Rafael Gavilán, ya declaró que el logro de los dos concejales era un éxito.Como ya se ha comentado esas declaraciones no se correspondían con un ambiente que parecía soportar una cierta dosis de desencanto, quizá porque tenían una expectativas demasiado elevadas.Una de las preocupaciones para Gavilán era saber si el PSOE obtendría la mayoría absoluta, lo que no le hacía ninguna gracia. Ya daba por hecho que los socialistas no la habían logrado cuando exclamó que en ese caso, sería una legislatura interesante que obligaría a las distintas formaciones a negociar y llegar a acuerdos.

La noticia de los 14 concejales, que llegó ya cuando concluía el escrutinio, le quitó esa alegría.Aun así, Gavilán reiteró su satisfacción por los resultados obtenidos. Puso la vista en el hecho de que “somos la única formación de la oposición que ha crecido pues el resto o sea ha mantenido, o ha descendido”.El número uno de la candidatura reiteró que la Mesa “siempre estará abierta al diálogo con el resto de las formaciones del Ayuntamiento”, si bien recordó que “tenemos un modelo de ciudad y nuestros proyectos están ahí. Queremos una Huelva que desarrolle una economía diferente a la que tiene y que la saque del subdesarrollo y del desempleo”.

Preguntado sobre qué razones ve en el hecho de que la Mesa de la Ría no solo se haya mantenido, sino que haya crecido, Rafael Gavilán apuntó al hecho de que “durante estos últimos cuatro años hemos puesto sobre la mesa nuestros planteamientos y la gente los ha podido conocer”.Respecto al equipo que ha conseguido de cara a estas elecciones, lo describió como “un equipo magnífico, con gran formación e implicación social”.