La vuelta al cole supone un gasto de casi 800 euros por cada alumno

Aunque el chasquido de las olas del mar todavía es la banda sonora de los oídos de los onubenses, poco a poco, la musiquita de la vuelta al cole comienza a interferir en el pensamiento de numerosos padres. Ya es una tradición el bombardeo publicitario que avisa a las familias de que un nuevo curso escolar está la vuelta de la esquina. En parte, el final del mes de agosto es un quebradero de cabeza para muchos onubenses. Primero porque las vacaciones, el sol y la playa empiezan a difuminarse en las pupilas para coger sitio en la burbuja del recuerdo; y segundo porque toca de nuevo sacar el lápiz y el papel para hacer los números que sobrelleven la cuesta del septiembre escolar.

A buen seguro, diversas familias expertas en la montaña educativa habrán organizado los gastos de una manera escalonada haciendo compras con antelación. Otras, reciclarán algunos elementos para abaratar los costes, y algunas –que siempre las hay– lo dejarán todo para el último momento.

En definitiva el gasto familiar por cada alumno supondrá un montante de 797 euros, es decir, que dos hijos escolarizados la cuantía ascenderá hasta cerca de los 1.600 euros. Un importante costo para encarar el nuevo curso. Estos datos los arroja un informe de Kelisto.es que parte de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). De manera regional, Andalucía no está entre las comunidades donde más desembolso tendrán que hacer los padres, ya que tan solo tiene a tres territorios por debajo: Canarias (733 euros por alumno), Galicia (758) y La Rioja (634). Estos números se encuentran muy lejos de las que lideran este ranking y que lo hacen superando los 1.000 euros: Madrid (1.094), Cataluña (1.080) y la Comunidad Valenciana (1.038).

Hay que tener en cuenta que entre los 797 euros que pagarán los onubenses por cada alumno se encuentran los gastos de las prendas de vestir, el calzado, y otros gastos como libros de texto, cuadernos, bolígrafos, pinturas.. es decir, absolutamente todo lo necesario para que cada niño vaya equipado para el desarrollo de su nuevo curso. Por otro lado, según la Estadística del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 2018, un 36% de los hogares no tiene capacidad suficiente para afrontar los gastos imprevistos. La conclusión es que “resulta esencial comparar las distintas ofertas que hay en el mercado para recortar el gasto final que se destinará a la vuelta al cole”, recomiendan desde la plataforma digital.

Más de un millón y medio de alumnos arrancarán con el paso de las semanas de septiembre una nueva etapa en su formación educativa. El coste familiar de la vuelta al cole representa un 2,8% del gasto total del hogar durante el año. En Andalucía el costo del hogar de enero a diciembre se eleva hasta los 28.065 euros, al tener en cuenta los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares que realiza de manera anual el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los costes de la vuelta al cole han registrado una notable evolución en función del tipo de centro. Durante la última década, el gasto de los alumnos que acuden a centros públicos se ha disparado casi un 23%, al pasar de 477 euros en 2009 a 586 euros en la actualidad. En cambio, en los centros privados, la factura se ha reducido notablemente: el coste por escolar ha caído un 26,32% al pasar de 1.114 euros de media, en 2009, a 821 euros en 2019.

Respecto al material escolar, según el informe elaborado por el comparador de precios Idéalo, la vuelta al cole ha regresado un 11,62% más cara. Los artículos de papelería sufren un incremento del 46% en el precio y el chándal pasa de 27,95 euros de media a 34 (22%). El precio de las mochilas se ha reducido un 1,52%.

Hasta las papelerías peregrinarán los padres durante el mes de septiembre, una vez que comience en el nuevo curso escolar. Aunque la campaña de la vuelta al cole en estos establecimientos arranca en junio con los pedidos a proveedores y demás cuestiones, no es hasta que suena el primer tiempo de recreo cuando las demandas del cliente llegan tras el mostrador. “La gente no es precavida”, apunta a Huelva Información Soledad Ruiz desde Copiplus. Pero en parte es debido a que los colegios no dan a las familias la lista de material necesario hasta que comienzan las clases. Son unos 30-40 euros los que un alumno puede adquirir de material básico y que muchas veces puede salirse de la normalidad.

Y es que Soledad Ruiz señala que cada colegio es un mundo y cada año diferente ya que hay centros que piden hasta las tapas de los cuadernos de unos colores específicos, como el negro o el marrón. También es cierto que hay centros que piden a los padres que no se compren materiales de mala calidad, y sobre todo, hacen incidencia en el papel.