María Luisa García-Palacios releva a Juan Vázquez al frente de la Fundación Proyecto Hombre Huelva

María Luisa García-Palacios releva a Juan Vázquez en la presidencia de la Fundación Centro Español de Solidaridad de Huelva-Proyecto Hombre. Vázquez, que lleva quince años al frente de la fundación, comentó que no pensaba dejar la presidencia hasta que Proyecto Hombre contará con el nuevo Centro de Tratamiento Ambulatorio de las Adicciones y que encontrara un nuevo presidente para la institución, y el mismo día que tuvo lugar la inauguración oficial de las nuevas instalaciones anunció el nombre de la persona que le va a relevar en la presidencia, "un magnífico local y presidenta".

Apuntó que María Luisa García-Palacios "cumple con los requisitos que hacen falta para llevar esto adelante". Comentó que "para pertenecer a Proyecto Hombre se tiene que tener un amor grande a los demás, a estos pobres enfermos, la labor que se hace es muy grande". Señaló que por Proyecto Hombre Huelva "han pasado 20.000 personas con problemas de alcohol y droga, se han atendido a 50.000 personas con sus familiares".

García-Palacios, por su parte, manifestó que la llamada de Vázquez le cogió "por sorpresa, intuí que Juan es una persona que no admite el no como respuesta", a lo que añadió que estar al frente de la fundación "me va a servir para darme cuenta de los graves problemas de drogadicción y alcohol que hay en Huelva, en el mundo".

En su intervención recordó a su padre, José Luis García Palacios, "que tanto ayudó al prójimo, me hacía ver que hay muchas personas que lo pasan mal", y espera que su figura "me quite el miedo de hacerlo mal y de defraudar". Incidió en que procede "de una familia de entrega al prójimo. Solos llegamos a muchos sitios pero juntos a más. Estoy encantada y espero no defraudar".

La subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, se mostró convencida de que María Luisa García-Palacios "lo va a hacer muy bien", al igual que la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, "María Luisa lo va a hacer genial, su familia es una enamorada de esta tierra y ayuda a los que lo necesitan".