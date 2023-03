García de Longoria presenta su candidatura a la Alcaldía de Huelva este sábado en la Casa Colón

Guillermo García de Longoria presenta oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Huelva este sábado a partir de las 12:00 en la Casa Colón de la capital onubense en un acto en el que estarán representadas gran parte de los colectivos y de la sociedad civil onubense.

Longoria ha garantizado que “mi proyecto es 100% Huelva para defender los intereses de la ciudad y de todos los onubenses, sin ataduras y sin que nadie nos pueda callar para reivindicar lo que es justo para mi ciudad”.

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía ha señalado que “he asumido este reto personalmente porque tengo un compromiso con Huelva y con sus vecinos y colectivos, es la primera vez que me presento para alcalde y lo hago porque he decidido hacer lo correcto, que no es otra cosa que defender y luchar por lo que necesitan los onubenses”.

Longoria ha asegurado que “soy consciente del valor que tienen las personas en las Elecciones Municipales” y ha avanzado que “estoy conformando una candidatura con gente de Huelva, con la única condición de que quieran defender a Huelva por encima de todo, por encima de cualquier interés de un partido político, para reivindicar en Sevilla y en Madrid lo que nos pertenece sin que nadie nos pueda callar”.

El candidato a la Alcaldía de Huelva ha recordado que durante estos cuatro años ha trabajado en el Ayuntamiento de Huelva defendiendo a los vecinos y colectivos, sumándose a su causa cada vez que lo han llamado, ayudando a todos aquellos que estaban viviendo una situación injusta o que necesitaban algo del Ayuntamiento y presentando continuamente iniciativas “pegadas a la calle para resolver problemas concretos de comerciantes y hosteleros, así como de colectivos profesionales como taxistas, peluqueros o agencias de viaje”.

Longoria ha insistido en que “vamos a ser una candidatura Huelva 100% en la que cabe toda Huelva. Mujeres, mayores, jóvenes y todas aquellas personas que quieran defender que esta ciudad mejore por encima de cualquier ideología. Nuestra ideología va a ser Huelva por encima de todo. Con gente que quiera, defienda y luche por Huelva 100% y que su único interés sea Huelva 100%”