La tarta se repartió entre cinco grupos en la oposición ; el que más, con cuatro concejales, los que menos, con dos. Más motivos para que los socialistas sacaran músculo y reforzaran, además, su triunfo global, con ocho nuevas mayorías absolutas en la provincia, nuevamente teñida del rojo de la rosa . Ese escenario dio otra ansiada victoria y celebrado control de la Diputación, con 14 diputados, uno más que en el mandato anterior , símbolo del dominio imperturbable del PSOE en Huelva, sin peligro ante partidos emergentes y nuevas fuerzas nacionales que no pasaron entonces de un serio toque de atención en los resultados.

Hace cuatro años, en 2015, Gabriel Cruz logró lo que parecía un imposible en la capital: desbancar a Pedro Rodríguez de la Alcaldía a la que había accedido veinte años atrás. Este año, en una nueva cita electoral, parecía que el reto no iba más allá de revalidar la victoria para seguir gobernando, pero fue más allá: Cruz lideró para el PSOE la primera mayoría absoluta socialista desde 1991 en el Ayuntamiento de Huelva . Y la historia siguió escribiéndose en una nueva página para recordar.

La debacle del PP y la irrupción de Vox en el Pleno

Ni cuando era Alianza Popular ni cuando estaba condenado al ostracismo entre encadenados gobiernos socialistas tuvo el PP una representación tan baja en el Ayuntamiento de la capital onubense. El Partido Popular presentó a una desconocida Pilar Marín como candidata casi un año antes y de poco sirvió el trabajo en ese tiempo para convertirla en alternativa de peso: sólo cuatro concejales, la mitad de la representación a la que se redujo el castigo de 2015. Atrás quedaban meses convulsos en el partido vinculados a la capital, que acabó con la salida de Guillermo García de Longoria, enrolado después a Ciudadanos como número dos tras Néstor Santos, fallido cabeza de cartel con tirón en la formación naranja, tampoco exenta de movidas internas. Otro de los damnificados del PP, Wenceslao Font, hombre importante en la campaña de Marín hasta entonces, acabó siendo el cabeza de cartel de Vox, probablemente el gran triunfador de las elecciones del 26-M, tras el PSOE, al irrumpir en el Pleno con dos ediles. La misma representación ha alcanzado este año Mesa de la Ría, de nuevo con Rafael Gavilán al frente y con todo el mérito de ser la única marca exclusivamente onubense. Adelante Huelva también se estrena en el plenario como fusión de Izquierda Unida y Participa Huelva, con el hándicap de la ausencia de Pedro Jiménez, pero con el éxito asegurado de la dupla formada por Mónica Rossi y Jesús Amador. En total, cinco grupos en la oposición. Desde las elecciones de 1979, las primeras tras la dictadura, no hubo una Corporación tan plural, aunque es cierto que entonces no se dio una mayoría como ahora la de Gabriel Cruz, que no elude su voluntad de diálogo frente a los temores de la oposición. Pero la disparidad de visiones, en cualquier caso, está asegurada en cada sesión plenaria.