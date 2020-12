La Fundación Atlantic Copper entrega el premio del Concurso de relato corto “Hablando en Cobre”

La Fundación Atlantic Copper ha entregado el premio de la sexta edición del Concurso de relato corto ‘Hablando en Cobre’ que ha recaído en la obra ‘Lixiviación’, firmada por el autor jerezano Agustín Celis Sánchez. En el acto, celebrado on-line debido a las circunstancias de la pandemia del Covid-19, se han concedido sendos accésits a los relatos ‘La cubertería de la abuela’, presentado por Santos Rejas Rodríguez (Madrid), y ‘El busto de bronce’, de José Ignacio Sendón García (Alicante). Los galardones, dotados con 5.000 euros para obra ganadora; y 1.000 euros para los accésits, conllevan asimismo su publicación en un volumen que editará la Fundación junto con los relatos finalistas que han obtenido una mejor valoración por parte del jurado.

Heliodoro Mariscal, presidente de la Fundación Atlantic Copper ha destacado durante el acto que el concurso “es una de nuestras acciones más queridas por cuanto reúne creación literaria y divulgación, una alianza que facilita la difusión a la ciudadanía de las cualidades del cobre, un elemento que siempre ha acompañado el progreso de la humanidad desde tiempos remotos”. “Esta es la esencia de nuestro concurso, una iniciativa que cumple este año su sexta edición y que se ha consolidado como un certamen de referencia en nuestro país, tanto por la cuantía de su premio como por la calidad literaria de las obras presentadas”, ha subrayado recordando que, “desde su creación en 2010, se han recibido un total 1.427 relatos y, concretamente, este año han llegado 346 candidaturas, todo un récord de participación que celebramos y que nos anima a seguir impulsando esta iniciativa”.

Por su parte, Agustín Celis ha subrayado el “reto considerable” que como escritor le supuso la obra premiada. “Procurando no incurrir demasiado en spoiler diré que, en este relato, concebido originalmente como un cuento de género distópico, introduje el motivo del cobre a partir del personaje protagonista, que es un químico que trabaja en la industria metalúrgica y que, en el momento de la narración, se encuentra en prisión y a punto de ser ejecutado”, ha explicado el galardonado. “Lo que se lee es, en realidad, la confesión última del reo, pero es a la vez la narración de unos hechos y la reflexión de un científico que compara la experiencia vivida en la cárcel con los procesos de extracción del cobre mediante lixiviación bacteriológica. El reto al que me he referido anteriormente consistía en hacer que esa comparación resultase verosímil y armónica dentro de la propia historia del personaje”. “Ganar la VI Edición del Concurso de relato corto “Hablando en cobre” ha sido para mí una grata sorpresa y una inmensa alegría. Estoy enormemente agradecido por ello”, ha manifestado Agustín Celis al recibir el galardón.

El jurado del concurso ha destacado de Lixiviación "la habilidad de generar suspense desde los primeros párrafos y lo bien lograda que está la correlación entre las cualidades de la naturaleza humana y las particularidades de los diferentes metales”. Asimismo, ha valorado el “lenguaje depurado que profundiza en los interiores del ser humano en un ambiente de tensión emocional y psicológica” de la obra y que se trata de “un relato original en la trama y en la comparación entre el proceso carcelario, las cualidades de los metales y las capacidades de los hombres en situaciones extremas”.

Presidido por Heliodoro Mariscal, presidente de la Fundación Atlantic Copper, el jurado de esta sexta edición ha estado integrado por Ana Vives, directora del diario Huelva Información; Agustín Galán, director de la sede Santa María de La Rábida de la UNIA; Manuel José de Lara, historiador y profesor de Historia Moderna de la Universidad de Huelva; el autor Luis Gaudencio Domingo y Antonio de la Vega, director general de la Fundación que actuó como secretario.

El concurso ‘Hablando en cobre’, de carácter bienal, es de temática libre aunque el cobre o sus aleaciones (bronce o latón) deben estar presentes de alguna manera en sus páginas, ya que el objetivo del certamen es familiarizar a la sociedad con este metal y sus múltiples aplicaciones.

SEMBLANZAS DE LOS AUTORES

Agustín Celis Sánchez. Primer Premio

Nacido en 1974 en Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Celis es licenciado en Filología Hispánica, profesor de lengua castellana y literatura en un instituto de Educación Secundaria de su localidad natal. Es autor de los libros de corte histórico ‘Herejes y Malditos’, ‘La Historia del Crimen organizado’, ‘Los Masones’ e ‘Historias curiosas’. Entre 2003 y 2009 colaboró asiduamente con la Editorial Libsa, para la que ha realizado varios libros de divulgación cultural: ‘Bestiario’, ‘Grandes enigmas y misterios’ o ‘Catálogo de seres fantásticos’, entre otros.

Agustín Celis practica otros géneros, como artículos de opinión en prensa y el relato corto, modalidad narrativa en la que ha merecido varias distinciones como el Premio Nacional Fernando Quiñones de cuento (1999) y el Premio Internacional Unión Latina de relato (2002) del Concurso Internacional Juan Rulfo. Es coautor de la novela juvenil ‘Malekín o el secreto del armario’ (Ed. Oxford, 2006). En 2006 quedó finalista del Premio Azorín de Novela con ‘Non serviam’, certamen en el que también fue finalista en 2018 con la novela ‘Manual de Pastoreo’.

Santos Rejas Rodríguez. Accésit

Extremeño residente en Madrid, Santos Rejas es psicólogo y maestro, profesor del CEU San Pablo y de la Universidad Complutense. Desde enero del 2014, como psicólogo de la Fundación Oncoayuda, colabora con el IOB Institute of Oncology Hospital Ruber Internacional y en la Clínica Román. Escribe en el periódico digital Nueva Tribuna y en su blog Conloqueyohesido.

En el mundo literario se inició con la publicación de la ‘Guía para combatir el aburrimiento’ (ECU, 2009), al que han seguido ‘Cuentos como besos’ (ECU 2011), ‘Cosas que pasan’, ‘Monólogo compartido’ (Ed. Punto Rojo, 2016), ‘Eti, la Caminera’ (ECU, 2017), y ‘Caminando el vivir’ (ECU Narrativa, 2020).

José Ignacio Sendón García. Accésit

José Ignacio Sendón es profesor de Física y Química en el instituto Jorge Juan de su ciudad natal, Alicante. En 2013 publica ‘Historias que llegaron con la lluvia’, colección de relatos escritos desde 1980, y en 2015 ‘El amargo sabor de la cerveza’. Es autor de más de cien cuentos y otros tantos ensayos, y desde el año 2007 mantiene los blogs: “Lo que quisiera contarte”, “Qué he hecho yo para merecer esto”, “Historias que llegaron con la lluvia” y, en la actualidad, “¿A quién podría importarle?”.