Freshuelva pide que los fondos de las OPFH se optimicen para ayudar al sector de los frutos rojos por el coronavirus

Freshuelva se ha dirigido a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, para pedirle la introducción de modificaciones para optimizar los fondos incluidos en los programas de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) para ayudar al sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva a hacer frente a las graves consecuencias que está teniendo para el sector la pandemia del Covid-19.

La asociación onubense ha argumentado que el descenso de ventas en el sector, en una media aproximada del 50% respecto a la comercialización del mismo periodo de la pasada campaña, está provocando pérdidas en la presente que restará capacidad económica para plantar, cultivar y producir alimentos en el futuro más inmediato.

En este sentido, ha pedido a la Consejería de Agricultura que traslade al Ministerio de Agricultura la necesidad de modificación de la normativa relativa a programas operativos de las Organizaciones de Productores, con objeto de optimizar los presupuestos aprobados, flexibilizar posibles modificaciones, y permitir la incorporación de gastos, tales como el plantón para la próxima campaña, que compensen las inversiones que no pudieran realizarse por la situación generada por la crisis actual.

Freshuelva ha subrayado que la adopción de estas medidas permitirá garantizar la actividad esencial del sector de los frutos rojos; no perder los fondos destinados y presupuestados de las OPHF, optimizando los mismos e incorporando gastos que compensen las inversiones que no se realizarán; mantener miles de puestos de trabajo; y mantener el empleo indirecto en la industria auxiliar, como envases y embalajes, industriales, transporte, etc..

Con los mismos objetivos de garantizar la continuidad de la actividad del sector a corto plazo, Freshuelva ya trasladó al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a través de Fepex, la urgencia de que la Comisión Europea active “cuanto antes” las medidas excepcionales que ayuden al sector de los frutos rojos a paliar la situación de crisis ocasionada en la presente campaña por la pandemia del Covid–19.

Fepex y Freshuelva plantearon la adopción de medidas excepcionales de ayuda a las que se puedan acoger todos los productores, independientemente de si son miembros de organizaciones de productores, y que consistan en la no recolección de la cosecha, permitiendo a los agricultores paralizar una parte o la totalidad de su producción, así como la adopción de medidas excepcionales de retiradas de productos, sin cargo a los programas operativos y válidas para todos los agricultores.

Las organizaciones también solicitaron la refinanciación del pasivo de los empresarios agrícolas a coste cero y garantías públicas para los nuevos préstamos de campaña e inversión; al tiempo que estimaron necesario un aplazamiento o condonación del calendario de pagos impositivos previsto (IRPF, sociedades, cuotas de autónomos, seguros agrarios, etc.).

La petición de Fepex y Freshuelva tuvo una rápida respuesta del ministro, que la trasladó a la reunión de ministros de Agricultura europeos del pasado 25 de marzo, incidiendo a la Comisión para que movilice los recursos financieros y jurídicos necesarios para poner en marcha las medidas excepcionales previstas en los artículos 219 a 221 del Reglamento de la Organización Común de Mercados para sectores como el de la fresa y frutos rojos, entre otros, que se encuentran en esta situación excepcional por la crisis del coronavirus.

Fepex y Freshuelva confían en que se activen las medidas de apoyo al sector lo antes posible, ya que el sector se encuentra en momentos álgidos tanto de producción como de exportación y consumo. La campaña se encuentra aproximadamente al 50% con ligeras variaciones según cultivos.