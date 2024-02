Francisco Javier Martínez: "Huelva está a la cola andaluza en recursos contra las enfermedades vasculares"

Las enfermedades vasculares comprenden un grave problema de salud pública en España, en tanto que se considera que prácticamente el 50% de la población mayor de 50 años sufre alguna patología vascular, un porcentaje que irá en aumento en los próximos años conforme avance la esperanza de vida. Huelva no es ajena a ello y se estima que cerca de 100.000 personas podrían padecer algunas de estas patologías, una cifra que sube hasta las 1.600.000 en Andalucía. Para hacer frente a estas enfermedades es primordial contar con recursos suficientes, tanto humanos como materiales, si bien en Huelva existe una merma importante de los mismos. Poner remedio a la distribución irregular de recursos es una prioridad para la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular, cuyo presidente, Francisco Javier Martínez, asegura que están promoviendo un reparto igualitario de los mismos.

-Sostiene que Huelva y Jaén están a la cola de Andalucía en recursos sanitarios, ¿cómo se traduce esta afirmación en datos?

-Desde hace un tiempo existe una distribución irregular de los recursos humanos de Angiología y Cirugía Vascular en la sanidad pública, con Huelva y Jaén a la cola. La ratio de especialistas en la provincia onubense es de uno por cada 115.000 habitantes, pero el tema no es únicamente la proporción por habitantes -que es muy reducida-, sino también la disponibilidad para hacer guardias, puesto que si hay pocos especialistas, están haciendo guardias constantemente los mismos. Es algo que sucede aquí y que contrarresta con los servicios de Sevilla, Málaga o Granada. Desde la Sociedad estamos promoviendo y potenciando que las plazas que se oferten se hagan en los lugares deficitarios y así no contribuir a engrandecer otras provincias que están mejor dotadas de por sí. Buscamos la equidad en el acceso a los servicios sanitarios y me consta que hay buena voluntad desde la administración para equilibrar esta anomalía.

-Recursos sanitarios que urgen si se cumple ese pronóstico que dice que las enfermedades vasculares irán en aumento.

-Sí porque son patologías muy prevalentes y, si hay un envejecimiento cada vez mayor en la curva poblacional, está claro que se precisan más recursos sanitarios.

-¿Cuáles son las enfermedades vasculares más habituales?

-Una de ellas, más común en la población joven, son las varices, pero también encontramos otras que, si bien no tienen tanta prevalencia, sí que tienen una significación alta, como el pie diabético, el aneurisma de aorta abdominal (AAA) o la enfermedad arterial periférica (EAP). Van ligadas a la edad, pues nuestro sistema cardiovascular se va deteriorando y el hecho de tener factores de riesgo (diabetes, tabaquismo o consumo de salazones) hace que se manifiesten más.

El pie diabético puede aparecer con el tiempo cuando los niveles altos de azúcar en sangre afectan a los nervios y los vasos sanguíneos de los pies, pudiendo incluso acabar en la amputación del miembro; las EPA, también conocidas como síndrome del escaparate, afectan al 8,5% de los mayores de 55 años y te obligan a pararte al andar; y las AAA, que las padece menos de un 5% de los mayores de 60 años, consisten en un ensanchamiento anómalo de alguna región de la principal arteria del cuerpo humano, siendo uno de los mayores riesgos que genera esta anomalía la rotura de dicho ensanchamiento de la arteria, lo que puede tener un pronóstico fatal para el paciente.

-Si son prevenibles con buenos hábitos de vida, quizá el problema está en la poca conciencia existente sobre estas enfermedades.

-Estas enfermedades son grandes desconocidas y, como muchas de ellas aparecen en edades avanzadas, se tiende a pensar que es por la edad. No obstante, hay que entender que si se tratan con tiempo no hay que llegar hasta un pronóstico desfavorable, de ahí la importancia de campañas de sensibilización.

-¿Qué hay de la juventud, cómo les afecta?

-El índice de obesidad en los jóvenes va hacia arriba en Andalucía porque la educación en nutrición es deficitaria. Lo normal son la comida fácil, las grasas saturadas y los procesados, caldos de cultivo en niños que contribuyen a que cada vez se presenten antes las enfermedades vasculares. Por dar un dato, antes a los pacientes los empezábamos a operar de alguna enfermedad vascular a los 68 o 70 años, pero ya operamos a gente de 50 y pico. La gente está deteriorando más su árbol vascular.

-¿Qué solución propone?

-Hay que promover la educación en salud en los colegios, si bien es igual de importante en los padres porque de nada sirve tener buenos hábitos en los centros educativos si luego en casa no se cumplen. También hay que incentivar el ejercicio y los controles de tensión arterial y glucemia, así como acudir a los especialistas a la mínima sospecha de una patología vascular.

-A nivel de tratamientos, son varios los avances logrados en los últimos años.

-Las aspirinas siguen siendo el tratamiento médico de base, pero las técnicas endovasculares han supuesto un gran avance, estimándose que la cirugía endovascular representa ya aproximadamente el 60% de toda la cirugía de venas y arterias que se realiza en nuestro país. Son técnicas mínimamente invasivas con mejores resultados operatorios y postoperatorios precoces y plazos más rápidos de recuperación que las cirugías abiertas, cuya mortalidad podía oscilar entre el 4 y el 15% con una importante morbilidad postoperatoria -bajadas, precisamente, por estas técnicas endovasculares-. Estamos tratando patologías muy complejas en pacientes mayores, y antes con 80 años no se te recomendaba en algunos casos si quiera la entrada en quirófano.