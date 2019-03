Fomento nombra oficialmente a Pilar Miranda como presidenta del Puerto de Huelva

El Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo público el pasado viernes el nombramiento de Pilar Miranda como presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, con lo que se espera que su toma de posesión pueda producirse a lo largo de los próximos días. En la misma publicación se procedía al cese de quien hasta el pasado mes de febrero ocupaba dicho cargo, José Luis Ramos.

La publicación en el BOE es el último trámite preceptivo para que Pilar Miranda sea oficialmente la máxima autoridad del Puerto de Huelva. En la publicación del pasado viernes, el BOE recuerda que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha procedido al nombramiento mediante un Real Decreto aprobado el pasado 19 de febrero, por lo que si se tiene en cuenta que “el presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la comunidad autónoma”, se hace oficial dicho nombramiento a todos los efectos.

Se pone fin así a más de 24 años de carrera municipal que terminaron después de la renuncia de Miranda en el pleno celebrado en la capital el pasado día 27 de febrero, en un salón de plenos al que llegó de la mano de PedroRodríguez en el año 1995, aunque anteriormente ya se había afiliado a las Nuevas Generaciones del partido. Miranda ocupó a lo largo de esas más de dos décadas, responsabilidades de teniente de alcalde vinculada siempre al área de servicios sociales de la capital y desde diciembre de 2016 ejercía como portavoz tras al marcha de Ángel Sánchez al gabinete de la exministra de Empleo, Fátima Báñez, un cargo que deja ahora en manos de la concejal Berta Centeno.

En sus primeras manifestaciones después de conocerse su designación al frente de la Autoridad Portuaria –cargo para el que sonaron nombres como el de Carmelo Romero, alcalde de Palos– señaló a Huelva Información que “se trata de un reto el presidir una de las instituciones más relevantes para el futuro de Huelva y desde mi nueva responsabilidad, como siempre he hecho, tenderá la mano a todas las instituciones, especialmente al Ayuntamiento en el que he trabajado muchos años y donde siempre he tratado de buscar el bien de los ciudadanos”.

Su designación fue más que bien recibida por todos los sectores económicos provinciales y desde la Federación Onubense de Empresarios, a la Cámara de Comercio, todos señalan su carácter conciliador y de consenso como una de las virtudes a las que aferrarse en una institución que tiene delante de sí muchos proyectos en los que basar su desarrollo futuro, así como de transformación urbana, en los que se han licitado más de cien millones de euros únicamente en el pasado ejercicio y que ahora, desde su nueva responsabilidad, deberá gestionar para continuar con la senda de crecimiento emprendida en los últimos años.