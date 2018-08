Fiscal asegura que el Ciclo Integral del Agua estará listo en otoño

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseguró que la redacción del nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Andalucía "estará lista en otoño" y ha destacado la amplia participación con la que ha contado la normativa. Fiscal recordó que el reglamento fijará un mínimo vital de cien litros por persona y día, al tiempo que ha indicado que su afán es que en el otoño se pueda aprobar en el Parlamento dada la relevancia, a su juicio, del reglamento que, entre otras cosas, reconoce "el derecho al agua como un derecho del ser humano y por tanto, establece que se garantice una cuota por persona".

Este objetivo se analiza y diseña con los servicios sociales y ayuntamientos para intentar garantizar "este derecho del ser humano". "El reglamento establece que el control del suministro y abastecimiento del agua debe ser público, lo cual no significa que la iniciativa privada no pueda participar, pero siempre desde el control público".

A su juicio, "es necesario que ese derecho del ser humano no se quede en el papel y no hay ninguna voz en contra del mismo", añadió Fiscal, que no pudo precisar el coste de una medida sobre la que insistió que en que "hay que concretar a estrategia y los requisitos para que pueda ser factible".