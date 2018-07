Figueroa insta a los grupos a publicar las subvenciones del Ayuntamiento

Doble es el objetivo que persigue la propuesta de Enrique Figueroa: fomentar la transparencia y dar ejemplo. Así, el edil no adscrito pedirá en el próximo Pleno, que se celebrará a finales de este mes, que los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (PSOE, PP, Ciudadanos, IU, Mesa de la Ría y Participa Huelva) y que reciben subvenciones del mismo publiquen sus respectivas contabilidades.

Según explicó ayer el concejal, todos los grupos reciben cada mes subvenciones con cargo a los Presupuestos del Ayuntamiento, como se indica en el Reglamento Orgánico y "debe ser responsabilidad de esos mismos grupos justificar a qué destinan ese dinero, como obliga la ley".

De este modo, recordó que cualquier asociación, ONG, o entidad que quiera optar a una subvención por parte del Consistorio debe, tras solicitarla por los cauces oportunos, justificar cómo la ha gastado, mediante la aportación de justificantes y dejando claro que el dinero recibido se ha destinado al uso para el que se pidió. Además, en caso de no gastar toda la subvención, o no poder justificar de manera adecuada lo gastado, están obligados a devolver el dinero. Y esto mismo es lo que, en palabras de Figueroa, "deben hacer los grupos políticos". No en vano, apuntó que tanto la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local como el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento señalan que la naturaleza prevista de estas asignaciones es que sean usadas para gastos de funcionamiento del grupo municipal y no se pueden destinar al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

Tampoco pueden usarse, según precisó el concejal, para financiar a partidos políticos o a ningún otro fin que no sea el estricto funcionamiento interno de los grupos.

"Ha existido mucha controversia sobre este tema a nivel nacional, con sospechas más o menos fundadas de que estas subvenciones han ido a parar a las cuentas de determinados partidos, sin que se usen para lo que se concedieron y en manos del Pleno está el despejar esa sombra de sospecha en el Ayuntamiento de Huelva", valoró Figueroa.

El edil indicó también que hay casos de ayuntamientos en los que los grupos presentan anualmente sus cuentas al interventor municipal, quien las fiscaliza, para posteriormente publicarlas en la página web municipal. De este modo, el ciudadano puede saber a qué destinan los partidos el dinero que él les entrega, a través de sus impuestos. Una medida "sin coste para las arcas municipales, pero que aporta mucho en transparencia".