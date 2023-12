Falta de personal en el colegio Manuel Siurot: Un alumno con una enfermedad grave sin atención especializada

El AMPA del colegio Manuel Siurot de Huelva se ha unido esta mañana a la llamada de la Confederación de AMPA por la educación pública (Codapa) por la falta de recursos para el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo. En concreto denuncian la situación de un pequeño de cuatro años que necesita estos cuidados para poder desarrollar el aprendizaje.

Las familias del centro reivindican un marco que establezca una ratio por profesional de atención a la diversidad por alumno con necesidades especiales y apoyo educativo, garantizar los recursos humanos y medios necesarios en todos los centros educativos atendiendo a las necesidades de los mismos y la derogación del decreto que externaliza la atención del alumnado más vulnerable.

Aunque la situación de precariedad del alumnado con necesidades educativas especiales es generalizada en toda Andalucía por la falta de PTIS, desde el AMPA del colegio Manuel Siurot quieren denunciar un caso concreto, un alumno de 4 años. Este alumno sufre una enfermedad grave por la que en su dictamen de escolarización se estipula el acompañamiento y supervisión de PTIS y profesorado durante toda la jornada escolar. "Debido a la falta de personal no está siendo así de manera que la vida de este niño se ve expuesta a un gran riesgo", han explicado.

Por su parte, la madre de este alumno “reclama una solución a esta situación para poder normalizar la vida de su hijo y la de su familia, asegurando que han llegado hasta aquí para no rendirse hasta conseguir que su hijo vea cumplido sus derechos”

La situación de esta familia en particular es desesperada por lo que tras reunirse con autoridades competentes y no recibir una respuesta que solucione la situación, desde el AMPA del Colegio Manuel Siurot "exigimos que se subsane esta situación para que este alumno de 4 años, así como el resto de alumnado con necesidades educativas especiales de nuestro centro vea respetado su derecho a la educación y a la no discriminación".